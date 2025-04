Un Valencia al alza busca mantener la fiabilidad en Mestalla ante un alicaído Sevilla

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF y el Sevilla FC abren este viernes (21.00) la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2024-2025, un duelo entre dos equipos que enfrentan dinámicas, con los valencianistas cogiendo aire después de estar gran parte de la presente campaña en descenso y tras el impulso de asaltar el Santiago Bernabéu, mientras los sevillistas marchan sin rumbo por la clasificación con altibajos.

Mestalla recibirá de nuevo a su equipo este viernes, en el mejor momento de los de Carlos Corberán, que encadenan ya cinco encuentros sin perder en LaLiga (3V y 2E), ganando los dos últimos, ante el RCD Mallorca (1-0) y frente al Real Madrid (1-2), gracias a un tanto en el descuento de Hugo Duro. Una dinámica que les ha aupado hasta la decimocuarta posición en la tabla clasificatoria saliendo de los temidos puestos de descenso.

La llegada del técnico valenciano ha insuflado confianza a su equipo en el objetivo de remendar la complicada situación de una entidad en horas bajas en los despachos. Desde su incorporación al banquillo 'che', el Valencia tan solo ha perdido ante los tres primeros de LaLiga -FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid-, un claro síntoma de la mejora de un conjunto que al final de la primera vuelta parecía estar condenado a ser equipo de LaLiga Hypermotion.

Por ello, recibe esta jornada al Sevilla con el objetivo de seguir sumando y hacer bueno la meritoria victoria ante el Real Madrid. Además, de hacerse con los tres puntos, adelantaría a un conjunto sevillista que ha entrado en un abismo peligroso de cara a la fase decisiva de la temporada.

El equipo de Francisco Javier García Pimienta suma tres derrotas consecutivas después de no puntuar ante Athletic Club (0-1), Real Betis (2-1) y Atlético de Madrid (1-2), este perdiendo en la última jugada del partido. No se puede permitir un nuevo tropiezo para no complicarse la vida en las siete jornadas restantes de campeonato. El equipo no termina de afrontar con convicción los partidos -los dos últimos comenzó por delante en el marcador y los acabó perdiendo-.

Ubicado en la duodécima posición, el Sevilla ha visto cómo ha perdido en el último mes sus remotas opciones de llegar a puestos europeos. Una situación que ha llegado a poner en la cuerda floja al entrenador catalán que no tiene por seguro terminar la temporada al frente del banquillo hispalense. De perder en Valencia, su destitución podría ser inminente.

Para este partido, Corberán recupera a José Luis Gayà, Luis Rioja y Dimitri Foulquier, tras ausentarse en el Santiago Bernabéu por sanción, y apuntan al once titular. Quienes no estarán serán los lesionados Thierry Correia e Iván Jaime, además, André Almeida no completó la sesión del miércoles por lo que su presencia queda en entredicho.

Por su parte, García Pimienta pierde dos piezas importantes en ataque para lo que resta de temporada, como son los delanteros Rubén Vargas y Akor Adams. Ambos se suman a la baja de Tanguy Nianzou, que sigue fuera. Pero Adrià Pedrosa y Djibril Sow, que terminaron el partido anterior con molestias, entrenaron con normalidad y podrían estar disponibles.

--PROGRAMA JORNADA 31 DE LALIGA EA SPORTS 2024-2025:

-Viernes 11 de abril.

Valencia - Sevilla. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00.

-Sábado 12 de abril.

Real Sociedad - Mallorca. Munuera Montero (C. Andaluz) 14.00.

Getafe - Las Palmas. Alberola Rojas (C. C-Manchego) 16.15.

Celta - Espanyol. Busquets Ferrer (C. Balear) 18.30.

Leganés - Barcelona. Hernández Maeso (C. Extremeño) 21.00

-Domingo 13 de abril.

Osasuna - Girona. González Fuertes (C. Asturiano) 14.00.

Alavés - Real Madrid. Martínez Munuera (C. Valenciano) 16.15.

Betis - Villarreal. Pulido Santana (C. Canario) 18.30.

Athletic Club - Rayo Vallecano. Cordero Vega (C. Cántabro) 21.00.

-Lunes 14 de abril.

Atlético de Madrid - Valladolid. Díaz de Mera Escuderos (C. C-Manchego) 21.00.