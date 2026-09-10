El Valencia y Amix colaboran por cuarta temporada en nutrición deportiva

El Valencia y Amix colaborarán por cuarta temporada en nutrición deportiva. - VALENCIA CF

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF y la empresa de suplementación y nutrición deportiva Amix continuarán su alianza juntos en esta nueva temporada de fútbol 2026-27 para ofrecer a los futbolistas del conjunto che soluciones alimenticias de calidad, según informa el club valenciano en un comunicado.

Amix Advanced Nutrition, colaborador y proveedor oficial en suplementación y nutrición deportiva del Valencia, y el club de la capital del Turia comenzaron su vinculación en la temporada 23-24. Gracias a esta colaboración los jugadores ché dispondrán en el día a día de sus más de 2.000 referencias.

"En el fútbol de alto rendimiento, la nutrición es una parte esencial de la preparación y la recuperación del jugador. Los productos de AMIX nos permiten dar una respuesta práctica y personalizada a sus necesidades de energía, hidratación y recuperación, ayudándoles a rendir con las máximas garantías", indicó el nutricionista del primer equipo del Valencia CF, Carlos Ferrando.

Los productos de Amix Advanced Nutrition se han convertido en una herramienta clave para la preparación del primer equipo del Valencia CF, cubriendo las necesidades de deportistas de máxima exigencia y contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar duradero, además de optimizar la recuperación y el rendimiento deportivo.