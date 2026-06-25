El Valencia se enfrentará al Newcastle en el Trofeo Taronja el 8 de agosto. - VALENCIA CF

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto (21:00 horas) en el Camp de Mestalla la 54ª edición del Trofeu Taronja contra el Newcastle United FC de la Premier League, según anunció este jueves en un comunicado.

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, será el rival del conjunto che en la presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada 2026-27, en la que intentará alejar los apuros de la permanencia en LaLiga EA Sports del pasado curso.

El Newcastle United FC, duodécimo en la Premier en 2025-26, llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. 'Las Urracas', campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier.