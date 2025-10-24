Valencia - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el Estadio de Mestalla se cerrará a las 21.00 horas la jornada sabatina en Primera División, con un derbi regional entre dos equipos que están con sus mejores sensaciones, aunque con posiciones muy diferentes en la tabla, como son el Valencia CF y el Villarreal CF.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.

Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Viega, Cardona; Parejo, Gueye, Comesaña; Pépé, Mikautadze y Ayoze.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Villarreal de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 25 de octubre a las 21.00 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los 'groguet' se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar LaLiga y Movistar Plus+.