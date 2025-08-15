Valencia vs Real Sociedad: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

   Mestalla acogerá un duelo de aspirantes europeos entre Valencia y Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga EA Sports en el que ambos conjuntos afrontan con grandes expectativas.

   Posibles alineaciones:

   Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro, Dani Raba.

   Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Pacheco, Aramburu; Jon Martín, Turrientes, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Sergio Gómez.

Fecha y hora del partido:

   El duelo entre Valencia y Real Sociedad en Mestalla, con el que ambos equipos dubutarán en la temporada, se disputará el sábado 16 de agosto a las 21.30 horas.

   Dónde ver:

   El enfrentamiento entre el equipo valenciano y los 'txuri urdin' se podrá ver en televisión en M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

