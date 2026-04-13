Valladolid y Eibar se quedan sin pólvora en el José Zorrilla

Real Valladolid y SD Eibar - LALIGA

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Real Valladolid y SD Eibar han empatado este lunes sin goles (0-0) en el último partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion, en el que el cuadro pucelano propuso más pero no pudo con un bien plantado cuadro armero, que no ha podido acercarse a los puestos de 'Playoff'.

En el José Zorrilla, el juego y las ocasiones las pusieron los de Fran Escribá, aunque el equipo vasco fue el que pudo gozar de la ocasión más clara en el 59, cuando el colegiado pitó penalti por falta de Alejo sobre Adu Ares, finalmente anulado tras la llamada del VAR al entender que el extremo bilbaíno dejaba la pierna atrás.

De esta manera, el Eibar interrumpe una racha de cuatro victorias consecutivas, aunque prolonga a ocho la serie de jornadas seguidas sumando para llegar a los 55 puntos, a tres de la zona de 'Playoff'. Los pucelanos, con 40 unidades, cuentan con seis de renta sobre las posiciones de descenso.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 35 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Real Sociedad B 0-0.

-Sábado.

Burgos - Sporting de Gijón1-0.

Leganés - Albacete 2-1.

Málaga - Las Palmas2-0.

Córdoba - Zaragoza 1-0.

-Domingo.

Granada - Cultural Leonesa 1-0.

Huesca - Deportivo de La Coruña1-1.

Cádiz - Andorra 0-1.

Mirandés - Castellón 2-2.

Racing de Santander - Almería 5-1.

-Lunes.

Valladolid - Eibar 0-0.