Valverde: "Lo hemos tenido que ganar a la tremenda"

Publicado 03/11/2018 23:37:28 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró "contento" por la victoria (2-3) este sábado ante el Rayo Vallecano en la undécima jornada de LaLiga Santander, un triunfo "a la tremenda" con dos goles en los últimos tres minutos, dando mucho mérito al cuadro local ya que les puso "contra las cuerdas".

"El ataque posicional lo hacemos muy bien pero siempre que en el último tramo haya alguien que caiga al espacio y rompa. Así ha sido el primer gol. Nos estaba faltando el último pase. Hay que tener contundencia en el área, que es lo que te da el partido. Al final lo hemos tenido que ganar a la tremenda", dijo.

El preparador azulgrana valoró en rueda de prensa el trabajado triunfo del líder, ante un rival que tuvo la victoria en su mano hasta que Dembélé y Luis Suárez aparecieron 'in extremis'. "Si ganas siempre te vas contento. Por juego por partes hemos estado mejor y peor, pero nuestra actitud siempre ha sido la misma de ir a por el partido", afirmó.

"El Rayo ha tenido una actitud extraordinaria y ha hecho un partido perfecto. Un equipo que siempre te pone contra las cuerdas. No creo que hayamos perdido tensión defensiva, lo que pasa es que los del Rayo son muy buenos. Ellos también tienen mérito. No hemos tenido exceso de confianza, pero hay un momento que vas ganando y levantas el pie cuando lo que hay que hacer es acelerar porque la ventaja no es suficiente", comentó.

Además, el técnico culé se congratuló por el despliegue de Luis Suárez. "Luis lleva dando pasos adelante desde hace mucho tiempo y ahora metiendo más goles, en momentos importantes además", afirmó, elogiando también a un Dembélé que les da "agresividad en la finalización" y siempre puede "ser decisivo".