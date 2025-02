Valverde: "El partido en Manchester habla de nuestra madurez, hemos mejorado en muchas cosas"

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, dejó claro que deberán estar "concentrados y trabajar duro" para tener "una linda noche" este miércoles en la vuelta del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Manchester City, al que recibirán en el Santiago Bernabéu "un poco más tranquilos" por la pequeña ventaja de un partido de ida en el que se evidenció la "madurez" y la mejora "en muchas cosas" del equipo madridista más allá del estado de forma de su rival.

"Es un partido que define una eliminatoria. Sabemos lo importante que es ganar, estar concentrados y trabajar duro. Para mí es un placer seguir formando parte de este equipo, seguir cumpliendo partidos y objetivos a nivel grupal y personal. Uno siempre intenta dar el máximo a nivel individual, pero lo importante es el grupo, que estemos bien, fuertes y que todos trabajemos en defensa y en ataque para que sea una linda noche y poder clasificarnos", señaló Valverde este martes en rueda de prensa.

El madridista pidió no caer en relajaciones pese a la ventaja del Etihad Stadium y de las palabras de Pep Guardiola diciendo que el Manchester City tiene un uno por ciento de opciones. "Me veo muy feliz del gran partido que hicimos en la ida y obviamente con mucha fe, con muchas ganas y muy motivado porque veo cómo está trabajando el equipo y como están mis compañeros de ganas, eso da una tranquilidad muy grande porque sabes que el equipo va a estar bien, concentrado y con todos dispuestos a dar el máximo", subrayó.

De todos modos, sabe que es un partido 'diferente' a otros con este rival porque no deben "salir a remontar" y eso les hace estar "un poco más tranquilos". "Pero lo importante es salir concentrados, fuertes e , intentar que sea una linda noche recordada por todos los madridistas y otro partido que nos acerque más al título más lindo de todos", recalcó.

Para el centrocampista, este City es "diferente" al de otros años, en los que "tenía un mayor control de juego y podía tener una mayor presión y atacaban mejor". "Pero también creo que cambiamos nuestra actitud en Real Madrid y la forma de jugar. Hicimos un buen partido en Inglaterra y eso también habla de la madurez de los once que trabajamos allí y de los que salieron del banquillo", celebró.

"También tenemos que mirar para nuestro lado y estar orgullosos de que hemos mejorado en muchas cosas, muchas facetas, en ofensiva, en defensiva, entonces tenemos que estar contentos también de lo que hacemos nosotros", añadió al respecto.

El uruguayo está "contento" con su rendimiento en el lateral derecho, donde juega porque "faltan jugadores". "Me ha tocado responder a mí en ese puesto y creo que lo hice bastante bien el tiempo que me ha tocado jugar ahí, estoy dispuesto al equipo y a lo que quiera el entrenador. Si en el futuro no tengo muchas oportunidades de jugar en el medio, estoy seguro que voy a jugar de lateral. Es todo nuevo, pero es una posición que estoy disfrutando", se sinceró.

En este sentido, tiene como referentes jugadores que "son una gran imagen, referentes en este club que han hecho historia y han dejado su huella" como Dani Carvajal y Lucas Vázquez. "Intento admirarlos y aprender, no solamente como jugadores, sino también como capitanes que son. También intento dar el máximo en la posición que me toque jugar porque eso también ayuda a uno a aprender cosas nuevas y a abrir un poco la cabeza", puntualizó.

ELUDE POLÉMICAS CON LOS ÁRBITROS

El internacional eludió polemizar sobre los arbitrajes y si se encuentran más tranquilos en la Liga de Campeones. "No soy quien para juzgar a un árbitro y a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final, somos todos humanos, podemos equivocarnos, y los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien, jamás tampoco se les halaga", advirtió.

"Lo único que puedo hacer y por lo que preocuparme es por estar a disposición del equipo y como uno de los capitanes hacer que el grupo entienda que tenemos que seguir pensando en nosotros, seguir trabajando y dando el máximo para ganar y darle títulos a este club, que eso es más importante y es una preocupación grande. Dar lo mejor a este club y ganar título es por lo que uno está acá", zanjó Valverde.

El sudamericano tampoco le diría a un compañero que "no protestara o que no actuara de tal forma". "Los jugadores estamos a mil en el partido y hay jugadores que lo viven de una forma. Lo que quiero son jugadores que se dejen el alma dentro del campo. En este caso, a Jude le quiero siempre así porque demuestra carácter, que siempre quiere ganar y pelear. Le ha tocado que le saquen la roja, pero estoy contento con un jugador que siempre esté dando el máximo. Lo vamos a abrazar, tenemos que seguir unidos como equipo", aseveró.

Preguntado por el turco Arda Güler, con el que tiene buena amistad y que ahora no está teniendo mucha participación, Valverde aseguró que le ve "espectacular" y que "tiene mucho futuro aquí en el Real Madrid". "Tiene todas las cualidades para ser ídolo y dejar huella en este club", detalló.

"Nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle. Cuando llegué, pasé por lo mismo, la mayoría de los jóvenes que han triunfado en el Real Madrid, le ha tocado salir cedidos, estar en el banquillo y esperar muchos partidos. No es lindo, pero es lo que te hace más fuerte, madurar y crecer para que el día de mañana, cuando te toque afrontar muchos partidos en este club y con tanta presión, seguramente estará preparado, ya lo está", remarcó el uruguayo.

Finalmente, se mostró feliz de ser uno de los capitanes del equipo. "Es mucho honor poder tener la cinta que tanta estrella y leyenda de este club han tenido en sus brazos. Para mí también es una presión linda de ser esa imagen para mucha gente y, sobre todo, para el vestuario, donde hay muchas figuras y a veces hay que intentar dialogar de determinada forma. Siendo capitán, uno tiene otra imagen, te miran diferente y eso también creo que genera un respeto hacia el equipo", confesó.