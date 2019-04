Valverde: "Es un resultado corto y sabemos cómo se las gasta el United fuera"

Publicado 11/04/2019 0:01:26 CET

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras ganar en Old Trafford (0-1) al Manchester United en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se van con un "resultado corto" a tenor de que el United remontó un 0-2 adverso en París ante el PSG (1-3), pero ha celebrado el buen partido "en general" de sus jugadores.

"Nos deja buen sabor de boca aunque sabemos que es un resultado corto, hay un segundo partido y sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria. Ha sido un partido duro e intenso, con momentos en los que hemos tenido que sufrir pero estamos contentos", manifestó en rueda de prensa.

Aunque no pudieran batir por segunda vez a David De Gea, se va contento pero sin pensar en tener el trabajo medio hecho. "Ya pensábamos que iba a ser muy difícil sentenciar la eliminatoria e incluso con 0-2 no la tienes sentenciada, ya vimos lo que hizo el United en París. La eliminatoria está abierta y queda todo por decidir", aseguró.

Según Valverde, sólo faltó romper mejor la presión alta del United. "Cuando el partido se jugaba a lo que queríamos dominábamos, les metíamos en su campo, pero con el marcador en contra nos hacían presión alta y nos faltó romper esa presión y llegar con más claridad delante, que sí hicimos en el segundo tiempo", celebró.

"Ha habido momentos en que hemos impuesto nuestro juego sobre todo cuando pasábamos el centro del campo, dominábamos y éramos capaces de mover el balón. Pero en el primer tiempo ha habido situaciones en que nos apretaban alto y se nos emparejaban, y nos costaba salir. Hemos sufrido algún error en la salida", redondeó.

El gol, en propia puerta de Luke Shaw pero propiciado por un remate de Luis Suárez, hace que el técnico de "muchísima importancia" al trabajo del uruguayo. "El valor de lo que hace no depende de que en algún momento un jugador toque el balón o no. Estamos contentos con su trabajo y en general estoy contento con el trabajo del equipo, para ganar fuera en 'Champions tienes que sufrir", señaló.

Destacó que Ter Stegen, por otro lado, no tuviera que intervenir. "No era cuestión sólo de intentar imponer tu juego sino que ellos nos lo dificultaban muchísimo, y el apoyo del público, el agobio en los centros laterales, pero Ter Stegen no sé si ha hecho alguna parada, pero hay que vivirlo aquí y tiene dificultad este campo", manifestó.

Sobre el golpe y corte de Leo Messi en la nariz, fruto de un encontronazo con Smalling, comentó que se le harán pruebas. "La jugada ha sido un encontronazo, Smalling ha arrollado a Leo y veremos cómo está, tiene un buen golpe y mañana lo examinarán los médicos. Pero se ha llevado un buen golpe seguro", sentenció.