Valverde: "Sabemos lo que nos va a exigir el Betis, tenemos el ejemplo de la primera vuelta"

Publicado 16/03/2019 17:30:29 CET

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, destacó la importancia que tiene el partido contra el Betis (domingo, 20.45 horas) después del "ejemplo de la primera vuelta", cuando los andaluces pudieron asaltar el Camp Nou (3-4) siendo, hasta la fecha, el único equipo que ha ganado en Can Barça esta temporada.

"El de este domingo es un partido vital, es una salida muy difícil. Es importante mirar lo que pasó en el partido de ida, es el único equipo que nos ha ganado en el Camp Nou. Sabemos todo lo que nos va a exigir el Betis, tenemos el ejemplo de la primera vuelta y no creo que pueda haber falta de tensión en mis jugadores", indicó el técnico culé.

"En la ida llegábamos de hacer un gran partido con el Inter, jugamos aquí (Barcelona) y perdimos en casa. El Betis va a plantear un partido como hizo el año pasado, apretando arriba y llevando la iniciativa porque tiene jugadores para ello. Tiene jugadores en un gran estado de forma como Canales y es un partido muy exigente", recalcó Valverde ante los medios.

Preguntado por el estilo de juego, el 'Txingurri' es consciente de la dificultad que les plantea un equipo que intenta seguir su patrón de juego. "Es un equipo que se parece un poco a nosotros y quiere llevar el peso del partido para que no lo lleves tú. Y ahí estará la pelea. Eso sí, lo plantearé igual independientemente de lo que ocurra en San Mamés", añadió.

Además, Valverde no quiso asegurar que -ganando al Betis- darían un paso gigante para la conquista del título. "No sé si dejaríamos media Liga sentenciada mañana, pero los que vienen por delante son partidos fundamentales. Vamos a ver si ganamos primero. No me planteo ningún bloque de cuatro partidos, hay tres en una semana, pero definitiva no será porque matemáticamente es imposible que pase nada", espetó.

"Al final, lo que nos da la perspectiva idónea es preocuparnos de nuestro partido. Si ganamos mañana sabemos que la distancia se va a mantener como mínimo. Si ganamos, también enviamos un mensaje a nuestros rivales. Queremos dejar claro que somos un equipo fiable. Pero siempre preocupándonos de nuestro partido y no pensando en lo que viene por delante", manifestó.

En otro orden de temas, el técnico blaugrana admitió que la presencia de Dembélé el pasado miércoles ante el Lyon obedece a su decisión. "Los médicos hacen su trabajo y luego el entrenador decide. La decisión la tomo yo porque era un partido definitivo. Teníamos que arriesgar en cierta medida. El día anterior ya había tenido alguna molestia, era un día para arriesgar y le hemos perdido para tres semanas. Sus sensaciones era buenísimas, él pensaba que estaba en perfectas condiciones", agregó.

¿FAVORITOS? "NO ME ATREVO A DECIRLO"

Preguntado por la Liga de Campeones, Valverde valoró al Manchester United, su rival para cuartos de final. "Es difícil como se prevía cualquier emparejamiento, son cuartos de 'Champions', todos los equipos están con mucha ilusión y habiendo hecho méritos suficientes para estar en esta ronda", recordó.

"Es un equipo histórico en el mundo, no sólo en Europa, y ahora mismo están en una gran racha de resultados. La eliminatoria está abierta para cualquiera de los dos equipos. Viene de hacer un gran resultado en el campo del PSG, es una eliminatoria atractiva para la gente", apuntilló Valverde antes de asegurar que no se siente favorito para ganar la 'Champions'.

"No me atrevo a decir que somos favoritos para la Champions, no tengo por qué hacerlo. El hecho de considerase más favorito o no, no significa nada. Favoritos somos los ocho, nosotros queremos ganar igual que quieren ganarla todos. Tenemos cuatro partidos antes de jugar la 'Champions' y son cuatro partidos decisivos. Si perdemos y el rival gana en Liga se puede abrir y no queremos que sea así. Queremos ser contundentes. Vamos a ver qué pasa este domingo que el rival es muy complicado", finalizó.