Valverde: "Si perdemos ante el Qarabag las cosas se pondrían bastante más complicadas"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró que respetan "mucho" al Qarabag azerbaiyano, su rival este miércoles en San Mamés en la Liga de Campeones, mostrándose sorprendido por "la barbaridad" de que se haya publicado en la prensa de Azerbaiyán que les había dicho a sus jugadores que debían de marcar nueve goles y resaltando la importancia que les supone el ganar de cara a su futuro en la máxima competición continental.

"Ellos van los primeros, nosotros, los últimos. Tenemos la oportunidad de sumar en esta competición y es nuestra oportunidad. Evidentemente, le respetamos mucho porque viene de ganar a dos equipos clásicos de Champions, el Copenhague y el Benfica, y sabemos de su potencial", señaló Valverde en rueda de prensa.

El técnico extremeño no olvida que les resultado "un hándicap" tener menos descanso que un rival que "ha tenido dos días más" de descanso y que es importante ganar porque "las cosas se podrían bastante más complicadas" para seguir adelante.

Sobre el partido, recordó que "no se puede controlar todo". "Para llevarnos los tres puntos nosotros siempre solemos manejar el mismo mensaje que es que nos tenemos que centrar en jugar bien con y sin balón. A la larga el que mejor juega en ataque y en defensa es el que tiene más posibilidades de ganar. Nuestra intención desde luego es atacar y defender bien, ver nuestra mejor versión en esas dos facetas y que sea la peor versión del Qarabag", advirtió.

Valverde apuntó que el conjunto azerí "juega liberado, juega bien al fútbol" "Tiene jugadores importantes en el medio que le hacen jugar bien y jugadores arriba. Al final hablamos de un equipo que es de Azerbaiyán pero tiene muchos jugadores de fuera brasileños, y tenemos que tener mucho cuidado porque de mediocampo hacia adelante se despliegan bien", detalló.

"Es un equipo que al ser el campeón de su país está obligado a llevar la iniciativa y a tener esa presión por ganar. Quieren jugar y tú no les tienes que dejar y si no tienes un buen entramado defensivo no te basta solucionarlo con lo que tú puedas hacer sino también tienes que deshacer lo que hagan ellos", añadió al respecto.

"UNA BARBARIDAD" EL PODER HABER DICHO A LOS JUGADORES GANAR 9-0

Además, tras la pregunta de un periodista azerbaiyano, calificó de "una barbaridad" la posibilidad que haya dicho a sus jugadores que iban a meter nueve goles a su rival. "El Qarabag ha hecho dos grandes partidos contra el Copenhague y el Benfica. Es un equipo que tiene seis puntos por merecimientos propios y lo valoramos como lo que es. Nosotros no hemos conseguido esos puntos por las circunstancias y porque nos hemos enfrentado a equipos que han sido mejores que nosotros", puntualizó.

"Tenemos que ser humildes y admitir que el Qarabag está por encima de nosotros en la clasificación porque se lo ha merecido y nosotros intentaremos ganar, y si podemos por 1-0 nos vale. No vamos a pensar en nada más. Eso que están diciendo que he dicho yo a los jugadores es una barbaridad", zanjó.

El entrenador del Athletic Club sabe que ahora les vienen "partidos muy seguidos" y que eso le hace tener "un ojo en el que viene después", pero "sin darle más importancia a uno que a otro". "Venimos de jugar hace apenas dos días y tenemos que volver a jugar después del partido en otros dos. Vamos muy rápido y hay que tenerlo todo en cuenta, pero evidentemente sabiendo que la clasificación ahora mismo nos aprieta. Este es un partido importante para nosotros y lo tenemos en cuenta", recalcó.

"Es verdad que hemos pasado de ganar todos los partidos en un mes a no ganarlos al siguiente y ahora estamos tratando de rehacernos porque hemos podido recuperar, sobre todo, a cuatro jugadores de ataque importantes que estaban fuera. Es posible que en momentos determinados en algún partido quizá no hayamos tenido tantas ocasiones como nos gustaría para poder ganar, pero al mismo tiempo en todos veo que hay muchísima igualdad", replicó sobre el momento más dubitativo de su equipo tras un buen arranque de temporada.

El exjugador dejó claro que la Champions "es una competición diferente" a la Liga Europa. "Y muy diferente a la de hace dos años porque no jugábamos ninguna. Entonces, jugar en Europa tiene un precio que tienes que pagar porque tienes más partidos, más posibilidades de lesiones y más dificultades a veces cuando llega el calendario y se aprieta", remarcó,

"Y jugar la Champions también tiene un peaje porque los equipos son los mejores de Europa y nosotros queremos jugarla por muchas razones como por tener esa ilusión y porque da mucho más dinero, pero luego hay que jugar. Y la realidad es que los equipos, es como si estuvieras jugando entre semana contra el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, continuamente, y los resultados a veces no son los que te gustaría. Es una motivación, obviamente, y queremos jugar en esta competición que nos hace tanta ilusión", aseveró.

Finalmente, no encontró explicación al hecho de que sus jugadores no estén viendo puerta y ninguno lleve más de un gol. "El año pasado fuimos un equipo que se repartió bastante los goles. Me parece que el máximo goleador fue Sancet y recuerdo que el año pasado ya hubo rachas en las que no hacíamos goles, pero luego lo superamos también con momentos en los que sí los hicimos", expresó.

"Es cierto que no tenemos jugadores o un goleador muy específico como ha habido otras veces en el club, en el caso de Aduriz, por ejemplo, que podía hacer regularmente 15-20 goles pero eso lo tenemos que solventar pues juntando muchos jugadores, haciendo goles entre todos", sentenció al respecto.