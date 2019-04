Valverde: "Lo que supone ganar la Liga es algo muy poderoso para el miércoles"

Publicado 26/04/2019 18:00:16 CET

"Ganar la Liga mañana es un aliciente que nadie se quiere perder"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, recalcó que "es posible" que apuesta por alguna rotación para la visita del Levante de este sábado, aunque advirtió que están "absolutamente centrados" en ganar ya el título de LaLiga Santander, un éxito que puede suponer "algo muy poderoso" de cara a recibir el miércoles al Liverpool en la ida de la semifinales de la Liga de Campeones.

"Está claro que es posible que haya algún cambio, pero tenemos cuatro días hasta el partido del Liverpool y también sé que ganar la Liga ya con lo que supone es algo muy poderoso de cara el miércoles, quizás más que el cansancio. Es algo que va más allá, sobre todo para ir con fuerza para ese partido", confesó Valverde en rueda de prensa.

El extremeño sabe que existe la posibilidad de que sean campeones si el Atlético pierde horas antes el Valladolid, pero eso, "en principio", no variaría su posible once. "Tengo una idea clara al respecto, pero no sé si voy a cambiar de opinión", indicó sonriente.

"Estamos viendo cómo se está tomando el Atlético estos partidos porque es un gran competidor", advirtió. "Al final lo que tú quieres es ganar, como sea, y yo voy a aceptar lo que venga, lo que quieres es ganarlo, que ya es complicado en sí mismo", añadió sobre si prefiere esta opción o hacerlo ganando su partido.

En este sentido, remarcó que el partido ante el Levante "adquiere una trascendencia especial para todos y eso tiene un aliciente que nadie se quiere perder". "Creo que estamos absolutamente centrados en ganar LaLiga", aseveró ante las posibles rotaciones de cara al Liverpool.

Valverde dejó claro que en el vestuario hay una "motivación absoluta" y que tampoco deben pensar en que exista "una presión excesiva". "El objetivo es ganar y lo que ocurra después entra en consecuencia del resultado, pero no vamos a ganar si hacemos la semana que viene esto u otro", puntualizó.

El preparador azulgrana no olvida que el Liverpool tiene una lucha más cerrada por la Premier con el Manchester City. "Ellos van a tener un día más de margen, pero esta semifinal nos va a exigir un gran desgaste a ambos", opinó.

"Siempre tienes algo en la cabeza y vas viendo partidos según pasa la semana, pero lo que quieres es aparcarlo, por la trascendencia que le queremos dar este partido, que nos gustaría que fuese el punto culminante de la Liga. Hay más tiempo para prepararlo aunque vamos echando un vistazo a lo que hace", agregó sobre la preparación de esa semifinal europea.

De todos modos, Valverde insistió en que le "faltan tres puntos" porque el Atlético les está llevando "hasta el final". "Y suponemos que será así el sábado, aunque juguemos antes", subrayó el exdelantero, que da "mucho valor" a este posible título liguero porque "es el que marca la temporada".

"LO QUE CONSEGUIMOS ES PORQUE TENEMOS JUGADORES EXTRAORDINARIOS"

"Sé que hay otros diferentes que dependen más de momentos puntuales en los que puedes acertar o equivocarte, y en la Liga hay que acertar siempre o equivocarte muy poco, ganar muchos partidos y ganar fuera de casa en situaciones complicadas, y eso tiene mucho valor. Ganar tantas Ligas en ese espacio de tiempo dice mucho del día a día de cómo se lo toma el club", detalló el entrenador del Barça, gran dominador del torneo doméstico en esta década.

Valverde, que celebró que pueda entregarles el trofeo el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, porque esto "nunca se ha hecho", también está satisfecho "a nivel personal". "Sé que lo que está haciendo el equipo es muy difícil porque el año pasado ganamos con margen, ahora también y no es sencillo. También somos conscientes de que lo que conseguimos es porque tenemos jugadores extraordinarios", apuntó.

Sobre el Levante, remarcó que se está "jugando el descenso". "Estos rivales son los que más puntos sacan en los últimos partidos porque van más apretados. Ya hizo un gran partido ante el Betis y lo prevemos complicado, pero nosotros nos jugamos el campeonato y no queremos fallar y dejarlo para más adelante", comentó.

En caso de conquista del torneo, el extremeño podría empezar a dar descansos de cara a la 'Champions' y a la final de la Copa del Rey. "El día del Huesca hubo cosas muy buenas de muchos jugadores y eso dice cosas buenas de la plantilla. Sueles jugar con 14 ó 17, pero siempre hay momentos en que tienes que jugar con algo con más", avisó.

"Nos están dando por campeones hace varias semanas y todavía no lo somos. Hay un examen permanente para todos y los partidos que queden después hay que jugarlos al máximo nivel. Después (de ganar la Liga) ya haremos lo que cuadre y sea necesario, yo soy muy precavido y aquí siempre hay mucha prisa. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y luego ya pensaremos qué vamos a hacer", sentenció preguntado por como afrontaría el resto de Liga si ganan el título.