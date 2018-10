Valverde: "Tenemos que saber jugar un derbi"

Publicado 27/04/2015 21:14:11 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, apuntó este lunes que deben "saber jugar un derbi" como el que les enfrentará en San Mamés este martes a la Real Sociedad, ante la que prima "el resultado" porque tienen "la posibilidad de adelantar" al Málaga provisionalmente en la pelea por la séptima plaza liguera.

"Lo cierto es que los derbis son especiales, abiertos e inciertos y lo que más nos interesa mañana es el resultado. Los tres puntos nos dan la posibilidad de adelantar al Málaga, es nuestra opción. Tenemos que saber jugar un derbi y creo que lo sabemos, aunque en los últimos tiempos no hemos logrado la victoria y podemos romper esa racha", comentó Valverde en rueda de prensa.

El extremeño reiteró que el choque "es una oportunidad" que estaban "esperando en estos últimos partidos" para hacerse con la séptima plaza que puede dar acceso a Europa. "El Málaga no consigue ganar y tenemos que aprovechar esta circunstancia", subrayó.

"Hemos tenido rachas negativas importantes y ahora es el Málaga el que la tiene, y parece que el Villarreal también. A algunos les llegan en unos momentos y a otros en otros. Ahora queremos aprovechar el momento, lo que no sabemos es lo que va a pasar en las jornadas que quedan y ahora cada fallo sí que es decisivo, ya no hay margen", añadió al respecto.

Volviendo al derbi, no cree que la Real venga sin mucha tensión por no jugarse demasiado. "Es un derbi y no hay relajación posible, al final te juegas muchas cosas desde punto de vista emocional. No espero que venga más relajada que en otros partidos o derbis, quizás nosotros nos juguemos más, pero ellos querrán ir más adelante en la clasificación y desde luego querrán ganarnos. Espero que sea a cara de perro como todos los derbis", afirmó.

Pese a la llegada de David Moyes, el técnico del conjunto vizcaino ve a la Real Sociedad "parecida" a la de Jagoba Arrasate, que tuvo un año pasado "muy bueno". "Moyes intenté plantear su estilo y le he visto momentos en los que está mejor y momentos en lo que se le hace más largo, aunque han acusado las bajas como las de Vela", puntualizó, pidiendo en este sentido "tener cuidado" con el mexicano, ya recuperado.

"Tengo la sensación de que tratan de romperse menos. En Anoeta nos apretaron arriba de inicio y no sé si se puede repetir, pero tengo la sensación de que lo van a afrontar fuerte y con presión, y no creo que se metan atrás ni preveo que dejen gente descolgada para alguna contra. Preveo un partido más cerrado", prosiguió en su análisis.

Sobre su equipo, Valverde calificó de "contratiempo importante" la baja de Ibai Gómez y celebró el rendimiento actual de Beñat. "No sé si es su mejor momento, pero sí es uno de los mejores. Está con confianza, en el aspecto defensivo ha mejorado mucho, lleva bien el paso de las jornadas y por eso estoy apostando por él, aunque vienen tres partidos seguidos y en alguno tendrá que descansar", declaró el exjugador, que confirmó que tiene previsto que Iago Herrerín, portero par ala final copera, juegue algunos de los partidos. "Mañana no", zanjó con una sonrisa.