Archivo - De izda a dcha: Jorge de la Vega, Enrique Pifarré y Pablo Vilches tras la firma del acuerdo entre Volkswagen y LaLiga y Liga F - PABLO MORENO - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, ha reconocido este martes durante su participación en la IV Edición del 'Business Sport Forum', organizado por 'Marca' y 'Expansión', que para seguir conectando con el aficionado hay que estar pendiente de las novedades, aunque sin perder la esencia de la competición, al tiempo que ha destacado la apuesta de la patronal de clubes por ofrecer contenido más allá de los 90 minutos de partido.

"Siempre hay que estar pendiente de las novedades para conectar con el aficionado, pero también hay que encontrar el punto de equilibrio para no perder nuestra esencia y ver qué cosas son factibles y cuáles no. Creo que tenemos una manera innovadora de ofrecer el producto", ha advertido De la Vega en su intervención.

En este sentido, el directivo ha explicado que el objetivo principal de la institución sigue vinculado a las retransmisiones, pero ampliando el foco. "La misión principal de LaLiga es el incremento de derechos audiovisuales, que lógicamente siempre va a estar centrado en los 90 minutos, pero hemos tratado de incrementar las oportunidades para que los clubes den más contenido más allá del partido en directo", ha expresado.

Respecto a los acuerdos comerciales, ha admitido que la patronal ha dado un paso que trasciende lo convencional al buscar dar "más visibilidad a las marcas, aprovechando la audiencia global y teniendo en cuenta la rentabilidad de su presencia en el contenido". "Pero sin renunciar al ecosistema que hemos creado. Hemos pasado de un patrocinio más clásico a una plataforma que cuente más historias, más allá de la conversación del fútbol", ha remarcado.

Para lograrlo, una de las metas pasa por alargar las jornadas mediante nuevos formatos audiovisuales, sin descuidar el entretenimiento diario. "No tenemos que limitarnos a eso. Al final la conversación del fútbol está todo el día presente, y lo puedes hacer por ejemplo con el juego 'Fantasy', que ha supuesto una relación con el aficionado", ha subrayado.

De la Vega ha detallado los tres pilares sobre los que se asienta esta estrategia de experiencia de usuario. "Tenemos los objetivos de 'multitarget', para conectar con millones de aficionados del mundo a través de los videojuegos; 'multiengagement', porque también hay aficionados que viven LaLiga de forma pasional con amigos que no tanto; y multicultural, al tener la suerte de ser una propiedad global", ha indicado.

Sobre la aparición de nuevos actores digitales y cambios en los hábitos de consumo, el representante de LaLiga ha restado preocupación a la competencia. "Quiero pensar que un hombre joven que esté viendo el móvil mientras tiene el fútbol en la televisión no sea un error para la competición. Por ejemplo, estamos encantados con el debate de la 'Kings League', ya que produce que la gente se aficione a un contenido de fútbol", ha opinado.

De hecho, ha restado importancia a estos formatos alternativos al recordar que los principales clientes de LaLiga son los 'broadcasters' --operadores audiovisuales con derechos de emisión--. "Nuestra misión principal es disfrutar del fútbol de una manera diferente y estamos pendientes para conseguirlo", ha insistido, tras señalar que el deporte en directo compite con otras formas de ocio por el tiempo libre del espectador, ofreciendo un valor distinto al de una película.

En el plano económico, ha apuntado la necesidad de conocer los motivos por los que el público consume el producto y su disposición a pagar por él. "Haremos este ecosistema lo más grande y fértil posible para ser un producto atractivo para las empresas, para encontrar territorios conjuntos que sean buenos para nosotros, la marca y el aficionado", ha considerado.

De cara al futuro, el director general de Negocio se ha apoyado en el crecimiento de la asistencia a los estadios como un buen presagio ante las próximas grandes citas internacionales. "Va a llegar el Mundial 2030 y no hará falta reformar estadios porque están en una condición fantástica. Tienen que ser entornos de máximo entretenimiento", ha augurado.

"En partidos como el de la NFL en el Bernabéu ves que la jornada no dura unas horas, sino que también envuelve todas las actividades y conciertos que se han hecho. Eso también es relevante para los clubes porque es una manera de monetización, pero también una de enseñar la marca y de conectar. El deporte y la música siempre van a formar parte de nosotros", ha concluido.