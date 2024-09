Vicente Moreno: "Para ganar al Barça necesitamos hacer un partido perfecto y que empuje hasta la mascota"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Vicente Moreno, ha asegurado que para tener "opciones de ganar" al FC Barcelona este sábado en El Sadar deberán hacer "un partido prácticamente perfecto" y que empuje "hasta la mascota", además de advertir de que no deben "confundir la valentía con el ser kamikazes".

"El Barcelona lo ha ganado todo en LaLiga, además con resultados importantes; hacen muchas cosas bien. Para tener opciones de ganar tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto, pero aparte vamos a necesitar muchas más cosas: vamos a necesitar a nuestros aficionados, que cada uno empuje desde su butaca, a cada uno de los empleados del club, yo diría que necesitamos que hasta nuestra mascota también empuje. Posibilidades siempre las hay, las tenemos que apurar y nos tenemos que agarrar a ellas", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que el duelo supone "una oportunidad" para saber lo que pueden lograr, aunque no dará "la medida" de en qué punto se encuentran actualmente. "Somos un equipo muy fuerte en casa contra el mejor equipo de LaLiga. De hecho, las últimas dos salidas ganaron 1-5 en Villarreal y 1-4 en Girona, en medias un 7-0 incluso. Es un partido bonito y que a nuestros aficionados les pone. Vamos a intentar disfrutar de una noche buena de fútbol y compitiendo", subrayó.

El preparador valenciano insistió además en la dificultad de frenar al conjunto azulgrana. "El nivel lo tienen y lo están ejecutando contra equipos de todo tipo. Aunque tú sepas por dónde frenarlo, a veces incluso sabiéndolo e intentándolo no eres capaz. Tenemos claro dónde ellos pueden hacerte daño y vamos a intentar reducir esas posibilidades. Pero tienes que estar tú bien, que no tengan su mejor día, y aún así necesitamos muchos más extras para poder ganar", manifestó.

"Lo primero que tenemos que tener claro es que para poder ganar hay que pensar que puedes hacerlo, y nosotros nos vamos a agarrar esas posibilidades porque a un partido le puedes ganar al Barça. Aparte, tampoco se trata solo de que no entren al área, porque desde fuera también se enchufan. Hay que estar muy encima, aparte de estar bien en las posiciones. Necesitamos ser una familia, que tengamos claro que necesitamos de todo", añadió.

También aseguró que en todos los partidos hay "momentos buenos y momentos en los que tienes que pasarlo mal". "Cuando juegas contra este tipo de equipos, ese tiempo aumenta en porcentaje, seguramente hay muchos más momentos que te hacen sufrir. Debemos pasar esos momentos y los que tengamos buenos, hacerlos lo más largos posible", indicó. "Valientes como siempre, pero no hay que confundir la valentía con el ser kamikazes. Intentamos llevar los partidos a donde creemos que nos dan más opciones de poder ganarlos", continuó.

"Ha habido equipos que le han metido más gente atrás y el final ha sido el mismo. Vamos a hacer nuestro partido teniendo en cuenta al rival, pero intentando fijarnos en nosotros. Vamos a ver qué nos dejan hacer, pero vamos a hacer vuelcos, por lo menos de inicio. Podemos vivir la ilusión de que vamos a jugar 90 minutos dentro del área del Barça y preparamos el partido así, pero eso no es real. Tenemos los pies muy en el suelo, pero queremos también tener nuestra importancia dentro del partido", expresó.

El técnico rojillo recalcó, por otra parte, que no deben centrarse solo en parar al polaco Robert Lewandowski, Pichichi de la competición. "Es mucha tela, pero no deja de ser el que traduce todo lo demás, traduce en gol todo lo demás. Más allá del nivel que tiene Lewandowski, cuando está jugando otro jugador en otras posiciones están llegando a lo mismo. Hay que tener cuidado con Lewandowski, pero hay que tener en cuenta también a todo el arsenal restante. Si focalizas solo en uno, tendremos problemas con los otros", explicó.

"Me preocupa más mi equipo, porque la base para tener opciones es que tú lo hagas bien. Al final, si tapas a Yamal te aparece Rafinha, y si no, te aparece Lewandowski. Estamos hablando de equipos que tienen jugadores en todas las posiciones muy buenos y no puedes focalizar solo la atención en un jugador. Sabemos qué hacen y cómo lo hacen, pero nos tenemos que preocupar especialmente de que nosotros estemos bien", continuó.

Sobre el entrenador culé Hansi Flick, recalcó que "lo está haciendo muy bien". "Es bueno para LaLiga que estén los mejores, le doy mucho valor al trabajo que está haciendo, que no es fácil. Pero también lo hacían años anteriores con Xavi, que ganó hace dos temporadas LaLiga y la Supercopa. Cuando no ganan ellos y gana el Madrid, parece que todo es un fracaso. Son equipos que hacen siempre las cosas bien", apuntó.

Por último, Moreno confirmó la baja de Jon Moncayola. "Jon que tiene una molestia y hay que tener cuidado, hemos decidido no tomar más riesgo que el necesario. El resto están prácticamente en condiciones de poder utilizarlos", finalizó.