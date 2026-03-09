Víctor Font promete "transparencia total" en el Barça y acusa a Laporta de mala gestión

Archivo - Victor Font en un acto electoral - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha defendido este lunes la necesidad de un cambio en la gestión del club basado en la "transparencia total" y criticó con dureza la política económica del expresidente y candidato a la reelección Joan Laporta, durante el debate electoral organizado por el Grupo Godó.

Font sostuvo que el Barça no está aprovechando su potencial económico y acusó a la anterior Junta de haber tomado decisiones que comprometen el patrimonio del club. "La incapacidad de gestionar el potencial económico del Barça es una evidencia", afirmó durante el debate.

El candidato aseguró que su proyecto pretende introducir una gestión más profesional basada en estructuras ejecutivas sólidas y planificación estratégica. "Tenemos un plan pensado por expertos para que el club pueda facturar 1.650 millones de euros y generar beneficios", explicó.

En este sentido, criticó algunas de las operaciones realizadas durante el mandato de Laporta y aseguró que parte del patrimonio del club se ha vendido sin generar ingresos reales. "Hay negocios en los que hemos vendido la mitad de algo que facturaba cero y sigue facturando cero", afirmó.

Font también cuestionó el pago de comisiones en determinadas operaciones comerciales, en particular en la renegociación del contrato con Nike. "Hay gente que no entiende que para hacer de mediador a un amigo suyo se le pagara una comisión de 50 millones entre el Barça y Nike", señaló sobre la posible comisión que se llevó Darrein Dein por hacer de intermediario.

A su juicio, ese dinero podría haberse destinado a reforzar diferentes áreas del club. "Ese dinero habría permitido inscribir jugadores, fichar jugadoras del femenino o incluso hacer descuentos a los socios", sostuvo.

El candidato defendió además la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro del club y anunció que impulsará cambios estatutarios para garantizar una mayor supervisión de la gestión. "Nos comprometemos a la transparencia pura. No podemos escondernos detrás de acuerdos de confidencialidad", afirmó, añadiendo que el Barça debe contar con sistemas de control independientes.

Font también alertó sobre la necesidad de proteger el modelo de propiedad del club y evitar que decisiones futuras puedan poner en riesgo el control de los socios. "Los socios deben blindarse para que ningún presidente pueda vender una parte del club a un fondo", aseguró, comparando la situación con la del Real Madrid y ese 10 por ciento que el presidente blanco, Florentino Pérez, pretendería vender a un fondo inversor.

En el plano deportivo, el candidato reconoció el talento de la plantilla actual y aseguró que el equipo tiene nivel para competir por los principales títulos. "Tenemos una plantilla de primer nivel que puede competir por todo", afirmó.

Sin embargo, consideró que el club necesita una estructura deportiva más sólida y profesionalizada. Según explicó, su proyecto apuesta por una dirección técnica reforzada con profesionales --Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos-- que han trabajado en algunas de las etapas más exitosas del club. "Hemos reunido a gente que ha trabajado con Guardiola, Rijkaard o Luis Enrique para aportar experiencia y estructura", explicó.

Font también criticó la política económica del club en otras áreas deportivas y aseguró que la falta de margen financiero está afectando a la planificación de las plantillas. "Hay jugadoras del femenino que todavía no saben si renovarán por el 'fair play'", señaló.

El candidato se refirió asimismo a la relación entre el club y los socios y defendió que el Barça debe volver a situar a su masa social en el centro del proyecto. "Hay familias que tienen que gastar 400 euros para ver un partido. Hay que devolver al socio al centro del club", afirmó.

Durante el debate denunció además el clima interno que, a su juicio, se ha generado durante el actual mandato. "Hay muchos 'culers' tristes con este Barça de unos contra otros", afirmó.

En su intervención final, el candidato pidió a los socios que aprovechen las elecciones para impulsar un cambio en el modelo de gestión del club. "El día 15 tenemos una oportunidad histórica para decidir qué Barça queremos para los próximos años", afirmó. "Hay que dejar pasar los 'ismos' y elegir entre el Barça de la transparencia o el Barça de los turistas", alegó.