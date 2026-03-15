Víctor Font: "Tenemos muy buenas sensaciones, vamos de menos a más"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, vota en las elecciones del 15 de marzo de 2026 - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Nosaltres) ha criticado este domingo la "improvisación" y la desorganización en algunos puntos de votación de las elecciones del club blaugrana, donde aseguró haber percibido largas colas y quejas de socios, al tiempo que afirmó sentir una gran movilización en favor de "un cambio" en la entidad.

"Se respira mucha movilización. Hay gente que no había venido nunca al campo, gente mayor, gente joven, socios que vienen de fuera, incluso de Cádiz o del extranjero, solo para votar", señaló Font en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto.

En este sentido, el candidato aseguró que percibe un ambiente favorable a una mayor participación, pese a las dificultades organizativas que, a su juicio, se han producido durante la jornada. "Querían que estas elecciones tuvieran poca participación. Por eso no se activó el voto por correo ni se puede votar electrónicamente, pero este club está más vivo que nunca", afirmó.

Font denunció además problemas organizativos en el proceso de votación. "La organización en este club vuelve a ser una improvisación. Hay colas infumables y gente quejándose porque seguramente esto se ha preparado al final", lamentó.

A pesar de ello, el empresario se mostró optimista sobre sus opciones en unos comicios en los que compite con el expresidente Joan Laporta (Defensem el Barça). "Tenemos muy buenas sensaciones. Venimos de menos a más, de un momento en el que mucha gente nos decía que no había partido a percibir ahora que hay una mayoría social que quiere este cambio", sostuvo.

Font destacó que durante la campaña ha recibido el apoyo de muchos socios que consideran que el club necesita un nuevo rumbo institucional. "Nos dicen que está muy bien que tengamos una cantera magnífica o que se haya acertado con Hansi Flick, pero que hay muchas otras cosas que deben cambiar: las secciones, los abonados, los peñistas o el sentimiento de pertenencia de quienes viven fuera", explicó.

El candidato también defendió su modelo de gestión para el club. "Si hay alguien que cree en un Barça moderno, más profesional, que explique la verdad a los socios, que no los instigue y que no confunda el club con una persona, somos nosotros", afirmó.

Preguntado por sus sensaciones durante la jornada electoral, Font aseguró haber recibido muestras de apoyo por parte de algunos socios. "He escuchado 'presidente, presidente' y aplausos. La sensación es la de las últimas semanas: que cada vez más socios quieren un cambio", indicó, aunque cuando entró a votar también sufrió algunos abucheos y gritos de 'Laporta, presidente'.

Por último, el aspirante a la presidencia aseguró sentirse "muy orgulloso" del trabajo realizado por su candidatura durante la campaña y expresó su deseo de que, a partir de este lunes, el club pueda iniciar "una transición modélica". "Este club necesita que volvamos a ir todos juntos, sin bandos ni divisiones, para construir un Barça imparable", concluyó.