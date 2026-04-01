Villalibre defiende el liderato del Racing frente al Sporting

Racing de Santander - Sporting de Gijón - LALIGA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (3-1) al Sporting de Gijón este miércoles en la jornada 33 de LaLiga Hypermotion con un doblete de Asier Villalibre en el descuento, mientras que Málaga y Burgos sumaron en su sueño de pelear por el ascenso.

El equipo de José Alberto dejó los tres puntos en El Sardinero a pesar de estar a merced del Sporting durante gran parte del partido. Después de dos empates seguidos, el Racing se había quedado sin colchón en lo alto de la clasificación, pero no tuvo su mejor día en ataque, sin apenas ocasiones más allá del 1-0 de Giorgi Guliashvili.

Jonathan Dubasin empató de penalti en el segundo tiempo y el momento del Sporting rondó el segundo visitante. Sin embargo, el Racing se activó en los últimos minutos, y en el 91', el recién entrado Villalibre apareció como auténtico '9' en área pequeña. El 'Búfalo' terminó de desatar la fiesta con el 3-1 tras una jugada de Andrés Martín ya en el minuto 97.

El Racing se coloca así con 62 puntos, tres más que el Deportivo y cuatro que un Almería que juega este jueves contra el Castellón. Por su parte, un irregular Sporting pierde otro tren para acercarse al 'Top 6'. La jornada de miércoles en Segunda comenzó con un loco encuentro que pareció tener en su mano el Málaga, 0-2 al descanso en Andorra, y que entonces el equipo local fue capaz de dar la vuelta. Dos minutos después del 3-2, en el 82', Javi Montero hizo el empate definitivo que sabe a poco en ambos equipos.

Los del Principado hicieron lo más difícil pero al menos demostraron que están muy vivos, y con colchón, en busca de la permanencia. También en buen momento, el Málaga se puso del partido de cara con los goles de Diego Murillo y Eneko Jauregi, de penalti, en un primer tiempo marcado por la lluvia y el frío.

En el segundo, el Andorra tuvo pegada con el doblete de Josep y Cerdà Lauti, pero Montero bajó la euforia del equipo local rápidamente. El Málaga salvó así un punto por el ascenso, para quedarse cuarto con 56, mientras que el Burgos no aprovechó el empate malagueño, aunque se queda en el 'Top 6' con 54.

El equipo castellano tuvo que lidiar con un Ceuta bien protegido y que incomodó a un Burgos que se animó al final para casi rozar otra victoria épica como contra el Valladolid el sábado. En las únicas ocasiones del primer tiempo, y de gran parte del partido, Aboubacar Bassinga adelantó a los visitantes, pero Mario González empató. Tras una segunda mitad de más contención, el Burgos quiso dar el último golpe pero David González perdonó el 2-1 en el 92'.

Por abajo, Huesca y Cultural Leonesa se repartieron (1-1) un duelo de máxima urgencia que mantiene al equipo leonés como último en la tabla, mientras el oscense ve a seis puntos la salvación.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Martes.

Mirandés - Albacete 1-1.

Deportivo de La Coruña - Córdoba 2-0.

Valladolid - Cádiz 3-0.

-Miércoles 1.

Andorra - Málaga 3-3.

Burgos - Ceuta 1-1.

Huesca - Cultural Leonesa 1-1.

Racing de Santander - Sporting de Gijón 3-1.

-Jueves 2.

Las Palmas - Granada 19.00.

Castellón - Almería 20.00.

Real Sociedad B - Eibar 20.00.

Leganés - Zaragoza 21.30.