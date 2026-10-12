El Villarreal busca hacerse fuerte en La Cerámica

Archivo - Alberto Moleiro con el Villarreal - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este martes al Nápoles en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas/Movistar+ Liga de Campeones 3) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, un encuentro en el que el cuadro dirigido por Iñigo Pérez busca su primera victoria en la competición continental frente a un rival que también cayó en su estreno.

En su primer partido de la 'Champions' 2026-27, en el Signal Iduna Park, dos goles en el tramo final de Serhou Guirassy, que también anotó en propia puerta el último tanto de los castellonenses, condenaron a un Villarreal que por momentos tuteó al Borussia Dortmund (3-2), que firmó su cuarto triunfo consecutivo ante rivales españoles.

Tras aquel tropiezo, tercero seguido entre LaLiga y la competición europea, el 'Submarino Amarillo' cayó también en La Cerámica ante el Real Betis, para después levantar cabeza frente a Málaga (1-3) y Levante (3-1) antes de marcharse al parón internacional. Sin embargo, este fin de semana volvió a ceder, esta vez en el Santiago Bernabéu (1-0).

Ahora, el equipo necesita despejar todas las dudas y recuperar su mejor versión en su primer partido en casa, por donde pasan gran parte de sus opciones este curso en la 'Champions'. Al calor de su público, recibirán, además de a los napolitanos, al Paris Saint-Germain francés, al Sabah Baku azerbaiyano y al Manchester United inglés.

"Pienso que es clave el aspecto mental siempre, pero mañana es fundamental. Llamar a las dinámicas negativas en la jornada dos creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Hay que enfocarlo desde la ilusión de ganar a un equipo como el Nápoles y no desde la urgencia", señaló Iñigo Pérez en rueda de prensa.

Con urgencias o sin ellas, el cuadro castellonense deberá paliar la baja de uno de sus principales activos, el extremo canadiense Tajon Buchanan, con una elongación en los isquiotibiales que ya le impidió estar ante el Real Madrid, y también lidiar con la ausencia del delantero francés Nicolas Pépé, que ha sido sometido a una cirugía ocular.

Así, el canario Ayoze Pérez y el georgiano George Mikautadze parecen llamados a compartir la línea de ataque, con Ilias Akhomach y Alberto Moleiro por las bandas y Nathan Saliba y Pape Gueye en el centro del campo. Por delante de Peter Gulácsi, Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Carlos Romero formarán en defensa.

Enfrente, el Nápoles, dirigido por Massimiliano Allegri, acude a la cita después de caer en la primera jornada ante el vigente subcampeón, el Arsenal (0-1), aunque en la Serie A ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego después de un comienzo errático en el campeonato italiano, donde es, además, el quinto equipo más goleador (10).

El sábado, el cuadro partenopeo goleó al Frosinone (3-0) en un duelo en el que el belga Kevin de Bruyne anotó un doblete -tras anotar otro con su selección ante Turquía- y en el que reapareció el centrocampista Scott McTominay después de someterse a una operación para corregir una arritmia cardíaca. El escocés, sin embargo, es duda para el partido de este martes.

Además, Allegri tendrá las ausencias seguras de Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli y del brasileño Alisson Santos, los dos últimos por problemas musculares.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL: Gulácsi; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Romero; Gueye, Saliba, Akhomach, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze.

NÁPOLES: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; y Hojlund.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 3.