Actualizado 14/02/2019 23:11:41 CET

El Villarreal encuentra consuelo en Europa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal dio un paso de gigante en la Liga Europa tras derrotar a domicilio al Sporting de Portugal (0-1) en la ida de los dieciseisavos de final de la segunda competición continental, gracias a un tempranero gol de Alfonso Pedraza que alivia la difícil situación de los amarillos en el campeonato doméstico.

El equipo de Javi Calleja acudió a Lisboa buscando consuelo y lo encontró. Apenas sufrió e incluso pudo marcharse de la capital lusa con más renta de la obtenida, pero el 0-1 es un buen colchón para jugar en La Cerámica dentro de siete días. El único gol llegó bien pronto, cuando los sportinguistas aún estaban dibujando su sistema en el verde.

Una gran jugada de Chukwueze por la banda derecha terminó en el palo más alejado, un centro que no tuvo dueño e hizo propio Pedraza. El ex del Alavés mandó un obús al fondo de las mallas tras conectar el cuero en el corazón del área. El gol adormeció a un Sporting que le costó sacar la cabeza del hoyo y no reaccionó hasta el tramo final del acto inicial.

El 'Submarino Amarillo', que acumula diez jornadas ligueras sin ganar, pecó de inseguridad en algunas fases del encuentro, pero los de Calleja encontraron un aliado en el reloj, sobre todo hasta el descanso. Fue cuando pudo haber llegado el segundo tanto de la noche en botas de Fornals, cuyo disparo terminó en el lateral de la red.

Replicó el conjunto portugués con una gran jugada de Coates que detuvo con maestría Andrés Fernández. El Villarreal aguantó el empuje de los locales, sobre todo de Dost y Phellype, que participó los últimos 20 minutos del encuentro. Para entonces, el equipo castellonense vio cómo la cuesta perdía inclinación.

Acuña fue expulsado por doble amarilla y el Villarreal pudo contener mejor a su oponente. Aún así, el equipo español -con Iborra sobre el césped en los 10 últimos minutos- pudo llevarse la victoria pese al incremento de agresividad por parte de los verdiblancos. El 'Submarino' cogió aire e ilusión en un año donden éstas brillan por su ausencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SPORTING PORTUGAL, 0 - VILLARREAL, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

SPORTING DE PORTUGAL: Salin; Bruno Gaspar (Ristovski, min.27), Coates, André Pinto, Acuña; Bruno Fernandes, Petrovic (Wendel, min.70), Miguel Luis; Cabral (Phellype, min.69), Raphinha y Dost.

VILLARREAL: Andrés Fernández; Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Víctor Ruiz, Pedraza; Javi Fuego, Trigueros (Cáseres, min.63), Fornals (Iborra, min.80); Chukwueze (Raba, min.74) y Bacca.

--GOL:

0 - 1, min.3, Pedraza.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Miguel Luis (min.15), Raphinha (min.45), Bruno Fernandes (min.93) y Phellype (min.94) en el Sporting; y a Andrés Fernández (min.72) y Cáseres (min.92) en el Villarreal. Expulsó por doble amonestación a Acuña (min.6 y 77).

--ESTADIO: José Alvalade.