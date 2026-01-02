El Villarreal firma al argentino Thiago Fernández hasta 2031

El Villarreal firma al mediapunta argentino Thiago Fernández hasta 2031 - VILLARREAL CF

Llega libre tras terminar contrato con Vélez, con quien no jugaba desde diciembre de 2024 por una grave lesión de rodilla

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF incorpora como agente libre al centrocampista argentino Thiago Fernández, de 21 años, que se vincula al club castellonense para las próximas cinco temporadas y media, hasta junio de 2031, según informó este jueves en un comunicado la entidad amarilla.

"Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) es un centrocampista con calidad, buen golpeo y capacidad para asistir y llegar al área rival, un perfil ofensivo con presencia en los metros decisivos", destaca el club del Estadio de la Cerámica.

El nuevo jugador 'groguet', que formará parte de la dinámica del primer equipo, ya se ejercita a las órdenes del técnico, Marcelino García Toral, tras cerrar su llegada al Submarino Amarillo en este mercado invernal.

El joven talento argentino, dos veces internacional Sub-23, finalizó recientemente su vinculación contractual con el Club Atlético Vélez Sarsfield, club en el que se formó y completó su desarrollo en las categorías inferiores antes de dar el salto al primer equipo.

Fernández debutó con la primera plantilla de la 'V Azulada' en 2023 y se consolidó como una pieza importante en el apartado ofensivo, con un balance de seis goles y nueve asistencias en 48 partidos oficiales con el conjunto argentino.

No obstante, en diciembre de 2024 el centrocampista ofensivo sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió volver a competir con Vélez Sarsfield antes de cerrar ahora, más de un año después, su llegada al Villarreal CF.