El Villarreal quiere consolidarse en 'Champions' ante un Girona que busca alejar el peligro

Archivo - Viktor Tsygankov y Yeremy Pino en el Villarreal-Girona de la primera vuelta - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF busca este lunes en Montilivi (21.00 horas), en el último partido de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports, regresar a la tercera posición de la clasificación frente a un Girona FC que necesita seguir sumando para alejar de manera casi definitiva el peligro del descenso.

Solo restan nueve fechas ligueras y los de Marcelino García Toral tienen encarrilada su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones; iniciaron la jornada con 58 puntos, 14 más que el quinto clasificado, el Real Betis, después de marcharse al parón con un triunfo frente a otro aspirante europeo como la Real Sociedad (3-1).

En sus últimos seis partidos, solo se han dejado puntos en el Spotify Camp Nou (4-1) y en Mendizorrotza (1-1), un 13 de 18 que invita a ser optimista. Eso sí, el equipo aspira a mejorar sus prestaciones lejos de La Cerámica, ya que solo han ganado uno de sus últimos seis compromisos a domicilio en LaLiga -dos empates y tres derrotas-.

Enfrente, el Girona, con 34 puntos, está envuelto en una errática racha de resultados que le situaron, antes de una 'ventana' internacional a la que llegó cayendo ante Osasuna (1-0), en zona de nadie, a siete unidades de los puestos continentales y con seis de renta sobre las posiciones de peligro.

Sus únicos dos triunfos en sus últimos nueve encuentros llegaron al calor del público de Montilivi, una racha en la que encajaron en todos los partidos salvo en la victoria en casa ante el Athletic Club (3-0), lo que obligará a Míchel a hacer correcciones para que el equipo no se vea envuelto en apuros.

El 'Submarino Amarillo' continúa con las bajas de Juan Foyth, Pau Cabanes y Logan Costa, que ya ha vuelto a entrenar con el grupo, y Rafa Marín es duda. Los catalanes, por su parte, seguirán sin disponer de Marc-André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek y Cristian Portu, y Ricard Artero podría regresar.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Girona FC - Villarreal CF. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00 horas.