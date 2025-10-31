Villarreal - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villarreal y Rayo Vallecano abrirán la jornada sabatina en el estadio de la Cerámica. Los pupilos de Marcelino García podrían asaltar, al menos de manera momentánea, la segunda posición si logran vencer a un equipo franjirrojo que vive su mejor momento de la temporada. Todo ello en la previa de una nueva jornada europea con compromisos clave para ambos, el Villarreal visitará Pafos y el Rayo recibirá al Lech Poznan.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Veiga, Pedraza; Pépé, Gueye, Comesaña, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Unai López, Pedro Díaz; De Frutos, Alemao y Álvaro García.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Rayo Vallecano de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 1 de noviembre a las 14.00 horas en el estadio de la Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.