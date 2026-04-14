Vinícius, Mbappé, Bellingham, Carreras y Huijsen, apercibidos en el Real Madrid

El delantero brasileño Vinícius Júnior (izq) y el francés Kylian Mbappé (dcha) chocan la mano en el partido entre el Real Madrid CF y el Bayern de Múnich de la Champions 2025-26 en el Santiago Bernabéu. - Europa Press/Contacto/Federico Titone

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los delanteros Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el centrocampista Jude Bellingham, y los defensas Dean Huijsen y Álvaro Carreras son los jugadores apercibidos en el Real Madrid de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich, que se disputa este miércoles (21.00 horas) en el Allianz Arena.

Por tanto, hasta cinco futbolistas del conjunto merengue podrían perderse la ida de semifinales -se disputará el martes 28 de abril y el Real Madrid sería visitante-, si remonta el 1-2 favorable a los alemanes de la ida, en el caso de ver una cartulina amarilla en el encuentro de este miércoles en Múnich. Para este partido no estará disponible el mediocentro Aurélien Tchouaméni, sancionado precisamente por acumulación de tarjetas.

Además, también está apercibido el brasileño Rodrygo Goes, aunque está lesionado y no estará disponible para Álvaro Arbeloa, como tampoco podrán participar el portero belga Thibaut Courtois ni el central español Raúl Asencio, que se quedó fuera de la convocatoria.

Por parte del Bayern, podrían perderse el primer envite de las 'semis' continentales el lateral austriaco Konrad Laimer, el central francés Dayot Upamecano, el guardameta alemán Manuel Neuer y el central germano Jonathan Tah. Y serán baja por lesión el portero Sven Ulreich y atacante Lennart Karl.