Vinícius renueva con el Real Madrid hasta 2032

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid anunció este jueves la renovación del contrato del delantero brasileño Vinícius Júnior hasta 2032, poniendo fin a los rumores de un largo proceso de negociación.

"El Real Madrid C. F. y Vinícius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", comunicó el conjunto blanco con la renovación del contrato que terminaba en 2027.

"Ochos años en el Bernabéu son muy cortos, seis años más y para siempre", reaccionó 'Vini' en sus redes sociales, contento de seguir de blanco tras llegar al club español en julio de 2018, con 18 años, procedente del Flamengo. El brasileño parecía estar dando vueltas a su futuro y su continuidad, después de dos temporadas complicadas y con la sombra de Kylian Mbappé.

Además, este mismo jueves, el Madrid se reforzó con el joven extremo de Costa de Marfil Yan Diomande. La últimas noticias ligaban a Vinícius con el Arsenal pero finalmente, Madrid y delantero confiaron en seguir juntos una relación que sin duda ha sido exitosa hasta ahora con 14 títulos en su etapa conjunta.

En sus ocho temporadas defendiendo la camiseta madridista, el internacional brasileño ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Vinícius fue decisivo marcando en las dos últimas finales de Champions que ganó el Madrid, la Decimocuarta (París 2022) y la Decimoquinta (Londres 2024). En esta etapa, Vinícius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions (2021/22, 2022/23 y 2023/24). "Vinícius se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia", termina la nota del Madrid.