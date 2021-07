Vitolo: "Jugar en el Getafe no es un paso atrás"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Víctor Machín Pérez 'Vitolo' afirmó que jugar en el Getafe "no es un paso atrás" y expresó su deseo por volver a "sentirse importante" en su presentación este lunes como nuevo jugador del conjunto 'azulón' para el curso 2021-22, cedido por el Atlético de Madrid.

"Estoy muy ilusionado por jugar en el Getafe, empiezo un camino nuevo y quiero demostrar a la gente que todavía tengo fútbol. Jugar en el Getafe no es un paso atrás. Es verdad que he estado en grandes clubs como Sevilla y Atlético, pero también en equipos humildes como Las Palmas", dijo en el acto en el Coliseum Alfonso Pérez, junto al presidente Ángel Torres.

Vitolo confesó que jugar a las órdenes de Míchel fue un motivo más para aceptar la oferta del equipo madrileño. "Conozco a Míchel, que es un gran entrenador. He hablado con él, me ha comentado que cree en mí que es lo fundamental para un jugador. Le gustaría que probase en otras posiciones. Las aspiraciones del club no he podido hablar ni interesarme en el tema, seguramente que mantenerse en Primera y estar lo más arriba posible", señaló.

"Quería quedarme en Madrid, me encanta esta ciudad y he hecho grandes amigos. Mis hijos están muy cómodos aquí, el Getafe lleva muchos años en Primera, quiero jugar quiero sentirme importante otra vez, es el club idóneo", añadió.

El jugador canario lamentó que la temporada pasada apenas disfrutó de minutos en el Atlético. "Estaba a gusto en el Atleti, por el vestuario, era muy bueno, pero sí es verdad que entrenar toda la semana y no competir es lo que me llevó a tomar esa decisión. Getafe es un club para poder jugar, demostrar y ganarme la confianza del entrenador", comentó.

Por su parte, el presidente Ángel Torres indicó que el fichaje de Vitolo se prsentó como una "ocasión interesante" y agradeció al Atlético que haya aceptado el deseo del jugador de permanecer en Madrid. "Quién no quiere a un jugador de la categoría de Vitolo, internacional, y esperemos que éste sea su año de consagración y que le respeten las lesiones", pidió.