Vrba: "Creo que pudimos haber empatado el partido"

Publicado 23/10/2018 23:40:44 CET

El entrenador del Viktoria Plzen, Pavel Vrba, reconoció su satisfacción pese a perder con el Real Madrid (2-1) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y aseguró que está contento con el juego de su equipo porque pudieron "haber empatado" en varios momentos del encuentro.

"Nuestro juego ha sido bueno. Hemos tenido ocasiones interesantes, ellos también, pero me da lástima no haberlas aprovechado y no tener más puntos en el grupo", dijo el técnico del actual campeón checo. "Ahora tenemos dos partidos en casa y todavía tenemos posibilidades de acabar terceros y jugar en la Liga Europa", indicó.

"Hoy no quiero hablar del Real Madrid, quiero hablar del partido que han hecho mis jugadores. Hemos estado bien organizados y hemos demostrado en España que podemos hacer un buen fútbol. No voy a decir el presupuesto que tenemos pero hemos competido contra un equipo de gran envergadura", añadió el técnico del Viktoria.

Preguntado por la ocasión que falla su equipo al borde del descanso, un remate inexplicable que se marchó fuera con Keylor Navas superado, Vrba explicó que Hrosovsky "ha despreciado la oportunidad". "Son cosas que pasan en el fútbol", dijo el técnico.

"Nuestra primera parte fue buena y tuvimos ocasiones con 0-0, también con 1-0 e incluso cuando marcamos el 2-1. Sin embargo, el fútbol no sólo consta de tener ocasiones. En cualquier caso, creo que pudimos haber empatado el partido en algún momento", finalizó.