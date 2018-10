El Wanda Metropolitano, el Valencia, Giuseppe Marotta e Iberdrola, premiados por World Football Summit

Publicado 24/09/2018 23:32:11 CET

Se presentaron 120 candidaturas de 23 países para las 7 categorías

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Wanda Metropolitano, sede de la próxima final de la Liga de Campeones; el director general de la Juventus, Giuseppe Marotta; el Valencia CF y la empresa energética Iberdrola han sido premiados este lunes en la tercera edición de los Industry Awards de World Football Summit, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado en el Club Financiero Génova de Madrid.

El Metropolitano fue elegido mejor sede, Giuseppe Marotta, Ejecutivo del Año, el Valencia por la Mejor Iniciativa Comercial e Iberdrola, como Mejor Iniciativa de Impulso del Fútbol Femenino por su apoyo como 'title sponsor' de la Primera División de la Liga femenina.

Además, también resultaron galardonados Beyond, Houdini y cerveza Cristal por la campaña 'The All Blanquirroja' y Futbolmás, este último en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa.

Como en las dos anteriores ediciones, WFS reconoció el trabajo de las personalidades e instituciones que más se han destacado en la promoción y desarrollo de la industria del fútbol. Para edición de los World Football Summit Industry Awards se presentaron 120 candidaturas de 23 países y se seleccionaron 21 nominaciones para las 7 categorías.