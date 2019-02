Watford y West Ham quieren entorpecer la pelea por el título de Liverpool y City

Publicado 25/02/2019 17:48:33 CET

El Liverpool y el Manchester City retomarán de nuevo su pelea por la Premier League en una nueva jornada entre semana, la vigesimoctava del torneo que llega después de que el calendario se ajustase entre ambos, separados ya por tan sólo un punto.

El conjunto de Juergen Klopp sigue con su pequeño bajón de juego y resultados y sumó su tercer empate en sus últimos cuatro partidos ligueros al no poder con el Manchester United en Old Trafford, quedándose sin marcar por segundo partido seguido tras hacerlo días antes en la 'Champions' ante el Bayern en Anfield.

Ahora, tras igualar en partidos jugados a su más directo rival, los 'reds' tratarán de imponer su fortaleza en su estadio, donde no han perdido todavía este año y llegar con fuerza al derbi de Merseyside del fin de semana ante el Everton. Todo apunta a que Roberto Firmino, lesionado en el tobillo ante el United, se perderá un partido donde se espera la mejor versión de Mohamed Salah.

Sin embargo, delante tendrán este miércoles a un rival siempre complicado con el Watford que entrena Javi Gracia, séptimo clasificado y que viene de sumar dos victorias consecutivas, la última también a domicilio por 1-5 ante el Cardiff y que hace unas semanas creó muchas complicaciones en Wembley al Tottenham.

Por su parte, el Manchester City, ya con un nuevo título en su haber con la Carabao Cup, tendrá que aparcar esta celebración y el esfuerzo de los 120 minutos de partido ante el Chelsea en la visita del West Ham United, octavo.

Los 'citizens' no se pueden fiar de unos 'hammers', que hace unas semanas les hicieron un 'favor' quitándole dos puntos al Liverpool, aunque el actual estado de juego de los de Pep Guardiola, sobre todo en el Etihad donde le hicieron al Chelsea un set en la anterior jornada, hace complicada la sorpresa del equipo londinense.

A seis puntos de la cabeza se encuentra todavía con serias opciones el Tottenham, que sufrió un duro revés el pasado fin de semana con la derrota en la visita al Burnley pese a tener la buena noticia del retorno de Harry Kane.

Los 'spurs' no pueden fallar ante un 'tocado' Chelsea donde Maurizio Sarri está muy cuestionado, aún más tras lo sucedido con el portero español Kepa en la final de la Copa de la Liga y su negativa a ser cambiado por sus molestias físicas. Los 'blues' llevan unos días negativos tras el 6-0 ante el City, la pérdida de un título y la sanción de la FIFA, y tratarán que la 'herida' no se agrande más para no complicarse la clasificación para la próxima 'Champions' a través de la Premier.

El equipo londinense es quinto, con un partido menos, a dos puntos del Manchester United, que tras parara al líder sigue invicto bajo el mano de Ole-Gunnar Solsjkaer, racha que pretenderá alargar en casa del Crystal Palace para presionar a un Arsenal, cuarto con un punto más y que recibe al Bournemouth antes del derbi del fin de semana frente al Tottenham.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Martes.

Cardiff - Everton.

Huddersfield - Wolverhampton.

Leicester - Brighton.

Newcastle - Burnley.

-Miércoles.

Manchester City - West Ham United.

Liverpool - Watford.

Chelsea - Tottenham.

Crystal Palace - Manchester United.

Arsenal - Bournemouth.

Southampton - Fulham.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Liverpool 27 20 6 1 59 15 66.

2. Manchester City 27 21 2 4 74 20 65.

3. Tottenham 27 20 0 7 55 27 60.

4. Arsenal 27 16 5 6 55 37 53.

5. Manchester United 27 15 7 5 52 35 52.

6. Chelsea 26 15 5 6 45 29 50.

7. Watford 27 11 7 9 39 35 40.

8. Wolverhampton 27 11 7 9 35 34 40.

9. West Ham 27 10 6 11 35 40 36.

10. Bournemouth 27 10 4 13 38 48 34.

11. Everton 27 9 6 12 36 39 33.

12. Leicester 27 9 5 13 32 38 32.

13. Crystal Palace 27 8 6 13 31 35 30.

14. Burnley 27 8 6 13 31 48 30.

15. Newcastle 27 7 7 13 24 34 28.

16. Brighton 26 7 6 13 28 39 27.

17. Cardiff 27 7 4 16 25 52 25.

18. Southampton 27 5 9 13 28 46 24.

19. Fulham 27 4 5 18 26 61 17.

20. Huddersfield 27 2 5 20 14 50 11.