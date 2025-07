Wenger rechaza las críticas de Klopp contra el Mundial de Clubes: "Es un torneo necesario"

BERLÍN, 11 Jul. (dpa/EP) -

El entrenador Arsène Wenger rechazó las duras críticas del ex técnico del Liverpool Jürgen Klopp contra el 'nuevo' Mundial de Clubes, que se está disputando en Estados Unidos, y aseguró que es un torneo "necesario" para el fútbol mundial.

"Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y no comparto en absoluto el punto de vista de Jürgen Klopp", expresó Wenger en declaraciones publicadas por la BBC.

Klopp, ex entrenador del Liverpool, afirmó hace dos semanas al diario alemán Welt am Sonntag que el Mundial de Clubes era "la peor idea que se ha puesto en práctica en el fútbol". Una opinión con la que Wenger, ex entrenador del Arsenal y actual Director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, discrepó.

"Creo que se necesita un Mundial de Clubes. Si se pregunta a todos los clubes que estuvieron aquí, el 100% de las respuestas serían que querrían repetirlo. Esa es la mejor respuesta a lo que los clubes piensan de un Mundial de Clubes", explicó.

Además, destacó el papel de los aficionados. "La pregunta decisiva es si a los aficionados les gusta o no. Creemos que las asistencias se proyectaron como bajas y en realidad fueron mucho más altas. La respuesta está ahí", señaló.

Unos 2,5 millones de personas asistieron a los partidos del evento de 32 equipos, según la FIFA, que culmina con la final de este domingo entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Sin embargo, el intenso calor, los horarios para satisfacer al público europeo, así como los equipos menos atractivos y los elevados precios iniciales de las entradas, también provocaron que se vieran asientos libres en varios partidos.

"El calor en algunos partidos fue un problema, pero intentamos combatirlo con pausas para refrescarse, regando los campos durante el descanso, y en general creo que aprendimos mucho en ese aspecto", declaró Wenger.

El ex del Arsenal cree que "el año que viene también habrá más estadios con techo y los horarios de televisión serán más sensibles", de cara al Mundial de selección de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. "Al mismo tiempo, las condiciones meteorológicas pueden ser un problema para todos", concluyó.