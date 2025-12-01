Wück: "España querrá demostrar que lo del viernes fue un desliz y empezará con mucha presión"

Christian Wuck, seleccionador nacional femenino alemán de fútbol, en rueda de prensa en el Estadio Riyadh Air Metropolitano - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Dic.

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Christian Wück, lamentó la baja de Aitana Bonmatí en la selección española para la vuelta de este martes de la final de la Liga de Naciones donde espera un rival que empiece "con mucha presión" y que eso pueda provocar que deje espacios que puedan aprovechar.

"Le deseo a la jugadora lesionada todo lo mejor y una pronta recuperación, y espero que no sea tan grave como sospechan y que vuelva al campo pronto porque a pesar de toda la rivalidad, es importantísimo que vuelva pronto, porque es una excelente futbolista", confesó Wück en rueda de prensa este lunes en el Metropolitano.

El técnico advirtió que España "querrá demostrar" que la actuación del pasado viernes en Kaiserlautern donde fue desarbolada por Alemania "sólo fue un desliz". "Por eso espero que empiecen con mucha presión, pero también le dije a mi equipo que podrían dejar huecos porque podrían descuidar un poco su defensa y queremos aprovechar precisamente esos espacios", recalcó.

"Por supuesto, queremos evitar encajar goles en los primeros minutos si es posible porque creo que cuanto más tiempo mantengamos la portería a cero, mayores serán nuestras posibilidades y más espacios tendremos al contraataque", añadió al respecto.

Wück indicó que tras el primer "exigente partido la recuperación fue la máxima prioridad". "Era importante que las jugadoras volvieran a estar en su mejor momento. Creo que el día libre del domingo ayudó a esto, permitiendo que desconectaran un rato, y desde este lunes su concentración está puesta en esta final y espero que podamos terminar aquí la actuación que comenzamos en Kaiserslautern", sostuvo.

Para el seleccionador alemán, "es muy especial para todos" poder en el Riyadh Air Metropolitano. "Creo que es increíblemente valioso para el desarrollo de las jugadoras que experimentemos de primera mano lo que es posible cuando rinden al máximo y ellas están comprobando que el fútbol femenino puede atraer multitudes a estadios como este. Siendo sincero, aún no sé cuánto de lleno estará, pero espero que venga mucha afición. Será una experiencia fantástica para nosotras", remarcó.

Sobre cómo está su equipo respecto a la Eurocopa, apuntó que han encontrado "una base diferente". "Con lo de la lección aprendida del partido contra Suecia (derrota 4-1 en la Eurocopa) me refería a que las jugadoras se dieron cuenta de que no nos derrumbaríamos, que seguiríamos creyendo en nuestro estilo de juego y que les infundimos confianza y que creemos en lo que queremos enseñarles. Creo que esa es la lección más importante que aprendió el equipo, que se les permite cometer errores, que se les permite aceptar las derrotas, pero que no todo se puede tirar por la ventana", sentenció.