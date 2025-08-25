Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que Rodrygo Goes "es uno más" de su plantilla y que por eso necesitaba "a todos" sus pupilos listos este domingo para enfrentarse el Real Oviedo en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, partido resuelto con victoria merengue por 0-3 con dos goles de Kylian Mbappé y una diana de Vinícius Jr.

En rueda de prensa desde el Estadio Carlos Tartiere, el entrenador blanco fue preguntado por Rodrygo. "Creo que ha hecho un buen partido, en la primera parte en ese lado se asociaban bien con Álvaro [Carreras], Arda [Güler] a veces caía, Kylian también, etc. Ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro, el Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar ese hueco, pero sí que me ha gustado. Después de la semana pasada, pues necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más", aseveró.

"Creo que hemos hecho un muy buen partido. En la primera parte hemos tenido muy buen ritmo, con y sin balón hemos sido muy protagonistas. A ocasiones costaba porque el Oviedo estaba cerrado, pero el ritmo era muy bueno. Sabíamos que había que seguir por esa línea. Y en la segunda parte pues igual, hemos dado un pasito para adelante, que nos ha costado mantener porque el ritmo era muy alto", argumentó el técnico tolosarra.

"Desde la defensa hemos robado, hemos transitado y los dos últimos goles nos han dado la tranquilidad. Ha sido un partido muy serio fuera de casa, muy completo, con una grandísima actitud el equipo, con y sin balón jugando como un equipo. Me ha gustado mucho, muchas cosas que he visto. Vini ha entrado muy bien. Ha sido decisivo para marcar los dos goles que nos han dado esa tranquilidad. Necesitamos a todos, a los que inician y a los que entran desde el banquillo, y va a haber un montón de partidos para todos", auguró el entrenador madridista sobre dosificar.

Luego habló sobre la inminente convocatoria de la selección española. "Yo creo que a Carvajal le gustaría volver, pero es una decisión del seleccionador. Yo estoy muy contento de que Carvajal recupere las sensaciones después de la larga lesión. Él ya estaba con ganas en el Mundial, pero todavía necesita un poquito más de tiempo. Hoy ha hecho 85 minutos muy al estilo Carvajal: compitiendo bien, transmitiendo, llevándose el liderazgo y jugando muy estable, dándole mucho sentido a todo. Ojalá vaya; y si no, pronto irá", subrayó Alonso al respecto.

"Lo de los cambios de un partido a otro partido, pues depende lo que pida o depende lo que necesitemos a nivel de juego, a nivel de cargas, a nivel de rival. Una decisión tomada, esto va a ser así de a cara a este próximo mes, pues voy a ir viendo cómo nos recuperamos, con todo lo bueno que hemos tenido y que la gente se sienta importante", señaló.

En este sentido, abogó por "que la gente se sienta preparada para poder iniciar, para poder entrar desde banquillo o para poder estar para el siguiente partido". "Yo creo que eso con la temporada exigente que tendremos es muy importante de cara a tener una estabilidad en el rendimiento del equipo. No es rendimiento del jugador, es rendimiento del equipo. Eso es fundamental", explicó el entrenador del Real Madrid.

"Y creo que hoy ha sido un partido para ver que seguimos creciendo. Yo creo que es un partido en el que después de la semana pasada, bueno, el martes contra Osasuna, hoy hemos crecido y queremos seguir así. Y ahora prepararemos el partido de Mallorca antes del parón", agregó.

"Tenemos veintipico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. Ya te digo, a veces pues iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y mi intención es que todos sumen, todos estén preparados para poder jugar y eso va a ser la tónica durante todo el año", dijo Alonso desde la sala de prensa del feudo ovetense.

"Cada uno es diferente. Hay que exigir lo mismo, el mismo respeto, pero cada uno es de una forma diferente y la relación que tienes es también un poco diferente. Yo creo que en el fútbol hay que entender las cosas, en el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así", comentó sobre cómo cada jugadores es distinto.

Además, elogió al bigoleador Mbappé. "Ha recuperado cuatro kilos, porque en el Mundialito yo le vi y perdió cuatro kilos. De la temporada pasada no te puedo decir mucho porque yo estaba fuera, pero sí que le ves bien, le ves enchufado, le ves contagiando al equipo, le ves con ganas. Me encanta cuando veo que hace esas vueltas, cuando ya cambia un poco la posición y estaba enganchado en defensa", describió Alonso.

"Luego sabemos que va a marcar goles, pero cuando conseguimos tener esas distancias que todos estamos mucho más cerca el uno del otro, pues nos encontramos tanto cuando tenemos el balón como cuando lo perdemos; y Kylian hoy lo ha hecho muy bien, el otro día también y sumamos. Es la dirección que queremos, seguimos creciendo, seguimos viendo qué es lo que nos va bien y qué es lo que tenemos que corregir; ya digo, llevamos poco tiempo, pero creo que creo que hay sensaciones buenas", destacó.

"Mastantuono ha hecho un muy buen partido, yo creo que en poco tiempo ha conseguido ya conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se le ve muy integrado tanto en el día a día como en el juego, yo creo que nos va a dar mucho a corto y a medio y a largo plazo porque es muy joven. Pero bueno, estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo", indicó.

También analizó cómo es elegir alineaciones. "Dolor de cabeza no es, es lo que me toca, es la selección que tengo que hacer y dentro de, como ya he dicho antes, de todos los que tengo, pues intentar sacar el mayor rendimiento colectivo dentro de los jugadores", afirmó al respecto.

En concreto, puntualizó sobre Rüdiger. "Toni ha sido, pues eso, muy fiable. Es muy estable, muy competitivo y está bien que tengamos jugadores preparados para jugar y que,depende de lo que necesitemos, pues podamos optar por uno u otro. Militão jugó el otro día 90 minutos después de una larga lesión y hay que ir cuidándole", ejemplificó finalmente.