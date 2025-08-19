Xabi Alonso: "Ha habido cosas buenas y otras a mejorar, el camino es largo"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este martes que hubo "cosas buenas y otras a mejorar" en la victoria por 1-0 sobre Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un triunfo que les da "tranquilidad", y advirtió que "el camino es largo" mientras el equipo blanco sigue en "esa fase de puesta a punto".

"Ha habido cosas buenas y otras a mejorar, todavía el camino es largo, pero hemos tenido orden. Nos ha faltado frescura contra un bloque bajo, nos ha costado generar ocasiones. Estoy seguro de que con las cosas buenas y malas iremos mejorando y cogiendo ritmo. Estamos en esa fase de puesta a punto. La victoria nos da tranquilidad", expresó el tolosarra en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Bernabéu.

Alonso reconoció que no ha tenido "mucho tiempo para preparar" a su equipo para este tipo de partido. "Esperábamos un poco más alto a Osasuna, no hemos entrenado demasiado el bloque bajo. Podemos tener perfiles para estas situaciones. Tenemos que prepararlas más", dijo.

"Osasuna ha hecho su planteamiento. Costaba encontrar espacios, no hemos conseguido enlazar ese último pase, pero al menos no nos han transitado. Nos ha faltado arriesgar más. Lo tenemos que seguir mejorando", agregó.

El vasco valoró de forma positiva el debut en el feudo madridista de los cuatro fichajes de este verano -Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono-, a los que "no les ha pesado la camiseta ni pisar el Bernabéu".

"Los cuatro han tenido una actuación buena, correcta, no espectacular, pero han estado serios, sin cometer errores, sin nervios y bien integrados", destacó Alonso, que confesó sentirse "muy contento de volver" al estadio blanco. "Cómo suena el nuevo Bernabéu... Anticipas lo que podemos hacer y te ilusiona mucho", añadió.

Y, en concreto, analizó el encuentro de Mastantuono. "Ya veía que podía aportar, tenía muchas ganas y lo anímico y lo emocional pesa más que lo trabajado a veces. Ha tenido un buen impacto, es una buena noticia", resaltó.

También tuvo minutos Gonzalo García, pero no un Rodrygo Goes que sí estuvo calentando en la banda. "Con Rodrygo no ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente, pero hoy es solo un partido. Cuento con Rodrygo, es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro, si no tiene minutos en tres meses ya responderé, ha sido por circunstancias del partido", explicó un Alonso que insistió en que "no hay nadie fijo", porque "hay que merecer" jugar.

"Kylian después del primer año, quiere más, no sé si por el '10' o por su ambición de ganar. Quiere dar un mayor rendimiento individual y colectivo. Si el número ayuda, fantástico, pero se notan las ganas de Kylian. Ha generado estas jugadas diferentes que son decisivas", alabó a Mbappé.

Finalmente, Xabi Alonso celebró el regreso al Bernabéu de Dani Carvajal más de 10 meses después de su grave lesión. "Es el capitán, arrastra mucho, tiene muchas horas de vuelo en el Bernabéu, en Liga, en Champions, sabe lo que hay que hacer para ganar, va a ser fundamental. 'Carva' ya está ahí", concluyó.