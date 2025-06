Xabi Alonso: "Mbappé tiene un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo que necesitamos"

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se mostró feliz de volver a ver "en el campo" al delantero francés Kylian Mbappé, pero que sigue "con un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo" que necesitarán ante el Red Bull Salzburg austriaco, frente al que no especularán de ninguna manera de cara a ser primeros porque "no es buen mensaje para nadie".

"Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas y corría un poco. Ha estado bien, pero no lo suficiente recuperado. Todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar con el nivel competitivo que vamos a necesitar", detalló Alonso en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico ha "hablado después del entrenamiento" con el '9', que "prefiere quedarse recuperando bien" y "esta disponible" de cara a los posibles cruces. "Todavía está en el proceso de recuperación, no está perfecto para el Salzburg", aseveró.

Alonso ve "bien y con ganas" a Rodrygo Goes, que no jugó ante el Pachuca por "una decisión técnica". "Sigue siendo importante y le vamos a necesitar. Es un jugador especial, creo que va a tener un buen papel en el Mundial de Clubes", declaró del brasileño, que no atraviesa desde hace tiempo su mejor momento, mientras que de Ferland Mendy apuntó que "todavía necesita tiempo para volver al campo" y de Eduardo Camavinga que "está avanzando rápido" y espera "verle pronto de vuelta" porque le considera "un jugador con mucho talento". "A Alaba le está tomando algo más de tiempo, después de la operación debemos tener paciencia teniendo en cuenta la gravedad de su lesión", informó del austriaco, otro de los lesionados.

"Huijsen es otro de los pilares. Esa personalidad con la que llega a los sitios, lo ha demostrado con la selección y con nosotros. Se hace querer y respetar por su calidad y por la importancia que tiene en el campo. Es un gran fichaje y tenemos que ir apoyándole y también apretándole porque todavía tiene margen de mejora, que no se relaje", afirmó del joven central.

Preguntado por Jude Bellingham y su operación en el hombro tras el Mundial, no escondió que es "un jugador clave" y que le encanta "lo que hace en el centro del campo y como participa en todas las jugadas". "Tiene muchísima calidad. Siempre intentamos estar cerca de él, tiene mucha ambición y siempre quiere mejorar y seguir creciendo", manifestó.

De Brahim Díaz, Alonso reconoció que "entiende muy bien las cosas" y que "es un jugador competitivo, que tiene esa gran calidad de cambiar partidos", mientras que tiene "algunas buenas ideas" para Fede Valverde, "un jugador muy completo y que puede jugar en muchas posiciones diferentes" y que Vinícius Jr "también" está centrado en mejorar cómo atacar y cómo defender. "Lo que tengo claro es que tenemos que defender todos, los once tienen que estar involucrados. 'Vini', Bellingham, Valverde, Mbappé, los de arriba, la defensa también tiene que empujar, cuanto más cortos seamos, mejores distancias tendremos", avisó.

En este sentido, admitió que está "muy contento" con todos sus jugadores y que necesitarán "una temporada compensada y con una competencia sana". "Los jugadores son de alto nivel y muchas veces con ellos es fácil. Explicando las cosas incluso en un papel cogen los conceptos rápido, pero hay trabajo diario que se les va quedando en la sangre", confesó.

La planificación la ha tenido que modificar para que "más que una pretemporada" se asemeje a "un campeonato como el de una selección". "Lo estamos enfocando así y se ve en la distribución de los minutos. Ayer, por ejemplo, después de nueve días entrenando, liberamos un 'poquito' porque los jugadores necesitan coger aire", puntualizó.

El de Tolosa no puede valorar "el desgaste" que han tenido los jugadores porque no es el "más idóneo" al haberse incorporado recientemente. "Puedo decir que desde que hemos empezado, con los cambios y las caras nuevas, la sensación de etapa nueva está ahí y la gente esta con ganas y con la motivación de hacer un buen torneo", ahondó.

"NO ES BUENA IDEA PENSAR EN NO IR A GANAR AL SALZBURGO"

En cuanto al duelo contra el RB Salzburg austriaco, el entrenador del Real Madrid dejó claro que "no es buena idea pensar en no ir a ganar el partido" de cara a no ser primeros y caer a un lado teóricamente más 'cómodo' del cuadro. "No es un buen mensaje para nadie. He visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar", zanjó.

"El Salzburgo actual es diferente al que vimos durante la temporada y a aquel contra el que jugó el Real Madrid en Champions. Han fichado nuevos jugadores antes del torneo, juegan muy bien, tienen las ideas claras y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder ganarles. Les conozco muy bien y sé que no va a ser fácil", argumentó del próximo rival.

El tolosarra recalcó que ante el Pachuca tuvieron "buenas sensaciones a pesar de ser uno menos tanto con balón como sin balón" y que completaron "un buen partido". "Ahora queremos hacerlo con 11 durante los 90 minutos ante un rival exigente y dinámico. Sabemos que estamos en la fase decisiva, el último partido del grupo, y ya con el objetivo de pasar a la siguiente fase primeros", advirtió.

"El Mundial nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver el nivel de competitividad que hay fuera. El adaptarse a las condiciones, quien mejor lo haga o quien llegue en mejor momento, ayuda. Son unas condiciones que nosotros durante el año no tenemos, pero aparte, ves equipos que no tienes en el radar y que son muy buenos y que se preparan bien. Así como al inicio decíamos que esto tenía que ir encarrilado con los europeos, ahora seguramente se nos ha abierto la mira y es bueno para el fútbol en general", remarcó sobre el nivel del torneo al que dan "máxima importancia".

Alonso sabe que el Real Madrid "es el equipo con más prestigio y reconocimiento del mundo" y que por ello le supone "un privilegio y un honor formar parte" de él. "Haré todo lo posible para conseguir nuestros objetivos y agrandar nuestra leyenda", expresó el exfutbolista, que reconoció que el trabajo de entrenador "es bastante estresante", pero que "lo mejor del fútbol es ser jugador y la segunda es ser entrenador". "Es muy exigente, pero disfruto mucho los retos que tengo por delante", subrayó.

Finalmente, Xabi Alonso eludió hablar de un posible interés del club por Piero Hincapié, jugador al que conoce de su etapa en el Bayer Leverkusen, y de las declaraciones de Joan Laporta sobre las diferencias entre el FC Barcelona y el Real Madrid, con este último teniendo más "poder". "Me imagino el contexto en el que lo habrá dicho y ahí no me quiero meter. Nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, así que esto va por los dos lados", sentenció.