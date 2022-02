Xavi: "Hay esperanzas y cosas para hacer algo grande"

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que sus jugadores hicieron un "partido completo" en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles con el triunfo por 2-4 que les da el billete a los octavos de final de la Liga Europa, con mimbres para hacer "algo grande" pronto.

"Hay esperanzas de poder volver a hacer muy buen juego, hay muchas cosas para hacer algo grande. Las sensaciones son muy buenas. Vamos por el buen camino", aseguró en rueda de prensa tras lograr el pase a octavos con un gran dominio.

En este sentido, celebró estar mejorando mucho en varios aspectos del juego. "Estamos mejorando mucho en el juego y en el entendimiento del juego. Hoy en momentos que hemos sufrido hemos sabido jugar bien. Los jugadores trabajan que es una pasada, porque venían de sufrir", reconoció.

"Es una victoria muy importante que nos da mucha moral y mucha confianza, pero quiero insistir en que hay que seguir trabajando con mucha humildad. Hay cosas muy buenas, hemos dominado el partido los 90 minutos, en un partido muy completo y aguantando bien físicamente. Hacía mucho que no ganábamos fuera en Europa, ante un rival de 'Champions' que encaja pocos goles y lucha por el 'Scudetto'", celebró.

Además, cree que fue el partido "más completo" desde su llegada. "Lo que buscábamos era ser dominadores durante muchos minutos, lo hemos sido. Contento por el equipo, feliz por el trabajo y el esfuerzo. Hemos jugado muy bien, entendido dónde estaba el hombre libre, buena presión tras pérdida", aportó.

"El Nápoles nos apretaba alto y los espacios ahí ya están generados. Se crean espacios a las espaldas y tenemos que aprovecharlo. En un córner en contra hemos hecho una contra de libro, muy bien. Y hemos aprovechado a Adama y Aubameyang. Partido muy completo del equipo. Sinceramente, estoy muy feliz por el equipo", comentó sobre la verticalidad del equipo.

No obstante, no ve a su FC Barcelona como favorito para el título. "De favoritos, nada. Hay que seguir trabajando con toda la humildad del mundo, ese será el camino. Esto sigue, estamos solo en octavos de final y no hemos ganado nada", recordó.