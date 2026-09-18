Xavi llama a Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël en su primera convocatoria con Países Bajos

Xavi Hernández - Stanley Gontha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Países Bajos, Xavi Hernández, ha ofrecido este viernes su primera lista de convocados con la 'Oranje', para el comienzo de la Liga de Naciones 2026-27, integrada por 26 futbolistas y en la que Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) y Gjivai Zechiël (Feyenoord) son los dos debutantes.

El técnico catalán, que fue nombrado seleccionador durante el mes de agosto, recibirá a los jugadores este lunes en las instalaciones de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol en Zeist. "Una plantilla de 26 jugadores nos ofrece suficiente flexibilidad y nos permite trabajar de forma específica y evaluar adecuadamente a cada uno. Es importante conocerlos de cerca y familiarizarme con ellos durante las próximas semanas, en las que trabajaremos juntos intensamente por primera vez", señaló.

Las dos grandes novedades de la lista con respecto al pasado Mundial son las del delantero del PSV Eindhoven delantero en el PSV Eindhoven Ruben van Bommel, hijo del exbarcelonista Mark van Bommel; y la del centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiël.

La lista la completan Bart Verbruggen (Brighton), Robin Roefs (Sunderland) y Mark Flekken (Bayer Leverkusen), como porteros; Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) y Jorrel Hato (Chelsea), como defensas; Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio) y Justin Kluivert (Bournemouth), como centrocampistas; y Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool) y Noa Lang (Nápoles), como delanteros.

La selección neerlandesa está encuadrada en el Grupo 2 de la Liga de Naciones junto con Alemania, Serbia y Grecia. Jugará el jueves 24 de septiembre ante Alemania en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, y el domingo 27 se enfrentará con el combinado balcánico en Belgrado. El jueves 1 de octubre disputará su tercer encuentro ante Grecia en Salónica, y el domingo 4 volverá a medirse con Serbia, esta vez en Eindhoven.