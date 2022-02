Xavi: "No nos veo favoritos a la Liga Europa sino candidatos"

"Me da mucha rabia escuchar la música de la 'Champions' y no estar ahí, pero eso nos motiva más"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no ve a su equipo favorito a ganar la Liga Europa, la segunda competición continental, sino como candidato y, pese a la rabia y coraje que le da no estar en la Liga de Campeones, aclaró que lucharán por un título que no está en las vitrinas del club blaugrana.

"No somos favoritos. El Nápoles lucha por el 'Scudetto' en la Liga italiana, la vuelta es fuera de casa, es un rival complicadísimo. El favorito es el que ha ganado la competición, por ejemplo el Sevilla tiene mucha más experiencia. No nos veo como favoritos, sino como candidatos", señaló en rueda de prensa.

Eso sí, esta Europa League es una "oportunidad" para demostrar que pueden competir en Europa. "Si ganamos esta competición estaremos en 'Champions'. Eso es suficiente motivación. No será fácil, no hablamos que la Europa League es la Tercera División. Hay una mejor, sí, pero los últimas campeones son rivales de mucho nivel", matizó.

Además, en esta fase de 'Play-offs' (equivalente a dieciseisavos de final) se enfrentan a uno de los peores rivales de toda la competición, un Nápoles que es "rival grande" y que va tercero ahora mismo en la Serie A, a dos puntos del líder Milan.

"Es un título que no tiene el Barça en su historia y también es una motivación. Y nos eliminó (en 2004, última participación) el Liverpool en semifinales, al Barça de Ronaldinho o Luis Enrique, también estaba yo. No conseguimos llegar a la final", recordó.

Por ello tiene ganas de conquistar esta segunda competición continental. "Es una competición europea y es una reválida, estoy muy motivado aunque me da mucha rabia escuchar la música de la 'Champions' y no estar ahí, pero eso nos motiva más", reconoció, sincero, el técnico de Terrassa.

De hecho, siente "rabia". "No nos engañemos, nos gustaría estar en la 'Champions' y da rabia no estar en ella. Pero tenemos una oportunidad para seguir creciendo y compitiendo y es una competición que si la ganas te clasifica después para la 'Champions'. Estamos motivados y más ante un rival y eliminatoria que podría ser de 'Champions'", valoró. "Lógicamente nos gustaría estar en la 'Champions' y no estamos porque no hemos hecho el trabajo", explicó.

Y ahora se miden a un Nápoles de mucho nivel, y del que recela. "Tenemos preocupación, pero también la tendrá el Nápoles con nosotros. Es un rival 'Champions' y bienvenido sea. Hace muchas cosas bien. Lo hemos visto contra la Juventus, contra el Inter. Son capaces de dominar en campo contrario. Rival importante", recalcó.

"Nos va a complicar. Necesitan el balón, pero se defienden muy bien en bloque bajo. Centrales fuertes, laterales que llegan. Zielinski es un gran jugador. Osimhen, Insigne... Podríamos ver esta eliminatoria en la competición grande. No hemos tenido suerte y analizándolos ves que tienen mucho potencial", añadió sobre el equipo napolitano.

Por otro lado, se cumplieron los primeros 100 días de Xavi en el banquillo. "Parece que hayan sido cien años, la verdad. Hemos pasado situaciones inesperadas de lesiones, COVID-19, mercado de invierno... Pero se ha gestionado, estamos intentando ayudar al club y a los jugadores, sabéis que soy muy 'culer' y quiero que el Barça esté donde merece. Es mucho trabajo pero es agradecido", se sinceró.

"No estamos en la mejor situación pero ello te hace crecer como persona, el solucionar problemas. En el juego hemos mejorado en muchos aspectos, en presionar alto y dominar partidos. Estamos compitiendo, y es importante. Y en LaLiga es donde se ve más que estamos compitiendo", valoró, en positivo.

De entre sus jugadores y su estado, destacó su respuesta sobre Pierre-Emerick Aubameyang. "Creo que necesitaba entrenamientos más fuertes, con dinámica de grupo. Está al 100% y lo veremos jugar. Juega bien a los espacios, descarga. Tiene números muy buenos los últimos años. Profesional tremendo, positivo para el grupo, estoy muy contento", aseguró.