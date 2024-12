Yamal: "El gol de Francia es mi gol favorito y el que todos recordarán de 2024"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal comentó que el gol en la semifinal de la Eurocopa a Francia es su "favorito" de 2024 y que ganar en el Santiago Bernabéu fue "una sensación increíble", además se deshizo en halagos a Hansi Flick y Xavi Hernández, el entrenador que le dio "la confianza para debutar" y al que "siempre" estará agradecido.

"El de Francia es mi gol favorito y el que todos recordarán. También el del Bernabéu, con el cumplí el sueño de marcar en un 'Clásico'. La verdad es que estoy muy contento con mi año porque estoy jugando de titular del primer equipo, pude ganar tres títulos individuales. Además, también conseguí la Eurocopa en España", afirmó el canterano del FC Barcelona en una entrevista concedida a los medios del club catalán.

Lamine Yamal que cataloga 2024 como "un año muy importante", en el que ha ido "de menos a más". "Me he sentido importante tanto en el Barça como en la selección, y he ganado mucha experiencia. Me han faltado los títulos colectivos con el Barça. Es lo que más me gustaría, ganar la Liga, la Copa y la Champions", apuntó.

El joven de 17 años tiene claro que uno de los aspectos a mejorar de su juego es "marcar más goles". "Es lo que me queda. Sí que con las asistencias he mejorado mucho, pero tengo ganas de marcar todos los partidos, y yo creo que ese es mi reto", apuntó.

A nivel individual, el '19' del Barça ha ganado el Golden Boy, el trofeo Kopa y ha formado parte del mejor once del año de la FIFA. "Los tres premio me gustan, pero estar en el mejor once del 'The Best' es el más ilusión me hace porque es en una categoría absoluta". Además, apuntó que otro de los momentos de su año fue ganar en el Bernabéu: "Fue una sensación increíble".

En cuanto a su proceso de recuperación de la lesión de tobillo, el catalán está "seguro" de que volverá "mejor y con más ganas". "Cuando dejas de jugar durante un tiempo es cuando te das cuenta de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Hay cosas duras en la recuperación, pero lo bueno es que tengo mucho tiempo para mi familia y algunos amigos", agregó.

Sobre la 'Laminedependencia', el barcelonés explicó que cuando el equipo pierde siempre se intenta buscar cosas. "Si algún día estoy en el campo y no está Rafinha o Lewandowski y perdemos se dirá lo mismo. Lo importante es el equipo. Cuando el equipo está jugando bien, da igual que no esté algún jugador, yo lo que intento es ayudar al equipo", añadió.

"Llegué a la Eurocopa como un niño. Cuando se hablaba de mí antes de ir con la selección no se hacía como de un jugador muy importante. Después de la Eurocopa, volví aquí a ser un jugador muy importante para el Barça. A nivel de repercusión mundial te das cuenta de que todo el mundo te conoce. Cuando fui de vacaciones, la gente me paraba por Grecia, y sin embargo, el año anterior no me habría parado tanta gente", expresó Lamine Yamal sobre lo que ha cambiado la Eurocopa su vida.

"FLICK ME DA MUCHA CONFIANZA, SABE DECIR CADA COSA EN EL MOMENTO ADECUADO"

"Hansi Flick me da mucha confianza. Es un entrenador que sabe decir cada cosa en el momento adecuado. Siempre me dice que soy muy importante para el equipo y que me lo crea. Te habla, te explica por qué pasan las cosas. Cuando no juegas te dice por qué no. Nos da consejos, quiere que todo el mundo esté bien, y eso es muy importante para los jugadores", se deshizo en elogios el joven extremo sobre el técnico alemán.

Lamine comentó que le da "bastante libertad para crear". "Cuando cojo la pelota por la banda es cuando soy yo al 100%, porque no tengo ninguna norma, puedo hacer lo que quiera y tengo mucha libertad de movimientos. Al principio del partido, no pienso, hago lo que me salga, y después cuando veo lo que hace la defensa, ahí sí que pienso más", explicó.

Sobre el estilo del FC Barcelona esta temporada, el Golden Boy 2024 lo define como "vertical". "Es un juego directo, atractivo y divertido de ver para el aficionado porque en dos pases podemos llegar al gol, e intentamos hacer muchos goles. Defensivamente, a lo mejor, no estamos tan bien como los otros años, pero ofensivamente yo creo que es de los mejores años", agregó.

Un Lamine Yamal que se queda "con lo positivo" de la temporada pasada, en la que hubo "ilusión" en la afición, que creyó que "se podía ganar la Champions". "También son aquellos momentos, como la semana que perdimos ante el PSG y después en el Bernabéu te hacen aprender y que tengas más ganas de ganar. Todo suma. Si ganas siempre, no sientes esta sensación, y eso nos hace tener más ganas a todos", reflexionó sobre las derrotas importantes el pasado curso.

"Es el entrenador que me dio la confianza para debutar, así como minutos. Es mi primer entrenador como profesional, y le estaré siempre agradecido. Siempre me ha tratado muy bien", dijo Lamine sobre Xavi Hernández.

Para finalizar, el campeón de Europa con España explicó las diferencias entre marcar y asistir: "Cuando haces un gol es una sensación increíble y tienes la adrenalina a mil. Y cuando haces una asistencia estás más contento con el compañero, la felicidad es diferente. Cuando marcas estás más que no sabes dónde celebrarlo y cuando haces una asistencia, estás más feliz con el equipo y con el compañero".

Por último, Lamine habló sobre sus asistencias con el exterior del pie. "Desde que soy infantil hago ese golpeo. Es un recurso mejor que darle con la derecha. Me está saliendo bastante bien, pero también es importante el movimiento que hace Raphinha, porque es un jugador muy rápido. Cuando quiero dar el pase al espacio, la curva siempre sale bien", concluyó.