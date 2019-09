Zidane: "No estoy preocupado, pero estoy molesto por las lesiones"

Publicado 24/09/2019 14:42:29 CET

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, during the press conference before the training season of Real Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid in Valdebebas, Madrid, Spain, on September 13, 2019.

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, during the press conference before the training season of Real Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid in Valdebebas, Madrid, Spain, on September 13, 2019. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha reconocido sentirse "molesto por las lesiones" reiteradas que está sufriendo su plantilla esta temporada pero "no preocupado", tras la última lesión confirmada de Ferland Mendy, y ha recordado que los jugadores "no son máquinas" y que se someten a un esfuerzo físico muy grande durante el curso.

"No estoy preocupado, me molesta porque no quiero a mis jugadores lesionados, pero esto es una parte del fútbol que no controlamos muy bien. Creo que cuidamos mucho a los jugadores, las personas que trabajan aquí son gente muy buena, pero no vale solo eso, hay que aceptar que hay otro jugador lesionado. Creo que es poca cosa, pero puede pasar. Los partidos te exigen mucho. Estos jugadores no descasan mucho. Sí estoy molesto, preocupado no. Es una cosa que puede pasar". explicó Zidane en rueda de prensa tras la lesión de Mendy.

A la hora de buscar los motivos para explicar los numerosos problemas físicos que está sufriendo el Real Madrid esta temporada, dijo que "no es solo una cosa, hay muchos factores" y subrayando que van a "jugar siete partidos en 21 días".

"Los jugadores no tienen tiempo para descansar, antes no era así, pero ahora juegan casi 60 partidos. Tal vez esto es lo que ha pasado, que el fútbol ha cambiado y hay que jugar más y eso se paga caro. La gente criticaba que había dado un descanso a los jugadores (tras la derrota en París), se les da el descanso porque es algo que se planifica y los jugadores se enfrentan a mucho, un jugador no es una máquina, es una persona. Con la recuperación no es suficiente", detalló.

Además, defendió a los trabajadores del club apuntando que "todos los preparadores físicos piensan en el interés del equipo y son muy validos". "Yo creo en la gente con la que trabajo, luego cada uno opina. Nosotros necesitamos un respeto", recalcó el técnico.

Al mismo tiempo, dejó claro que no piensa en lo que dice la gente. "Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos, nosotros tenemos que trabajar y hacer un gran partido mañana, el resto no te puedo decir", dijo, añadiendo que se siente "igual de fuerte" que hace unos meses y que lo importante para él a partir de ahora es dar el "cien por cien".

EN PARÍS "NO FUE UN MAL PARTIDO"

El técnico también analizó los problemas de la reciente derrota del Real Madrid ante el PSG (3-0) y aclaró que "no fue un mal partido" y que hasta el primer gol del rival "el partido fue muy bueno."

"Es cierto que perdimos, pero el inicio del partido fue muy bueno. Recibimos un gol, luego otro, y se nos complicó todo mucho más. Igual que tampoco vamos a decir que hicimos un partido perfecto en Sevilla, jugamos bien y conseguimos más ocasiones, pero hay que analizarlo todo, hay que demostrar en cada partido que queremos seguir trabajando. Somos un equipo muy fuerte con mucha calidad y simplemente hay que demostrarlo", recordó Zidane.

Al mismo tiempo, el francés reafirmó que lo importante de la victoria del equipo el pasado domingo ante el Sevilla fue que los jugadores "jugaron en equipo" desde el primer minuto, aclarando que eso es lo que "necesitan en cada partido para ganar" y que "tienen que seguir en esa línea".

Por otro lado, se pronunció sobre la gala The Best, donde se galardonó este lunes a Leo Messi con el premio al mejor jugador de la temporada pasada, diciendo que no la vio y que "la gente que está votando allí es la que elige el ganador", aunque se mostró orgulloso de que varios de sus jugadores estuvieran allí como miembros del mejor once mundial. "Si un jugador es bueno, es bueno", declaró.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid habló del próximo partido contra Osasuna de este miércoles. "Es un equipo que no ha perdido desde el inicio. Lleva haciendo buenos resultados y tiene confianza. Es intenso, sabemos el rival con el que vamos a jugar y no me sorprende. En general todos los equipos son muy buenos y te pueden meter en dificultad", advirtió.