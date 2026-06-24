Alemania quiere el pleno ante el reto de Ecuador

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, durante una charla con sus futbolistas en el Mundial 2026. - Christian Charisius/dpa

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, un duelo al que la tetracampeona del mundo llega sin presión y con el billete a las eliminatorias asegurado tras las decepciones de 2018 y 2022, mientras que el combinado sudamericano necesita un triunfo para creer en sus opciones.

El combinado entrenado por Julian Nagelsmann logró olvidar los batacazos de Alemania en los Mundiales de 2018 y 2022 -eliminados en fase de grupos-, después de erigirse como campeones en Brasil 2014, y sacaron el billete a las eliminatorias con su segundo triunfo en el Grupo E ante Costa de Marfil.

La 'Mannschaft' sufrió y se trabajó esa victoria contra los africanos, que se adelantaron, aunque una gran segunda mitad, con el doblete de Deniz Undav -el último en el 94'-, la sensación alemana en este Mundial con tres tantos saliendo desde el banquillo, permitieron la remontada germana. Alemania ya sacó músculo en su estreno en esta edición venciendo holgadamente por 7-1 a la debutante Curazao y es ahora una de las grandes candidatas a conseguir su quinta estrella.

Con el objetivo de los dieciseisavos en el bolsillo, el siguiente paso es el pleno de triunfos en la fase de grupos. Sería la cuarta ocasión que lo consiguen, después de México 1970, Alemania 1974 y Alemania 2006. Y si suman 9/9, lo harán con la duodécima victoria consecutiva -desde septiembre de 2025-, igualando su mejor racha de triunfos, cuando era Alemania Occidental, entre 1979 y 1980.

El equipo de Nagelsmann, sin el lesionado Nico Schlotterbeck y con posibles rotaciones masivas en todas las demarcaciones para dar minutos a los menos habituales y descanso a los a priori titulares, se mide a una Ecuador que, después de unas sobresalientes Eliminatorias Sudamericanas -fue segunda solo por detrás de Argentina-, no ha dado la talla en este Mundial, el quinto de su historia.

Esta experiencia mundialista comenzó con la derrota con un gol en el 90' ante Costa de Marfil, en el primer golpe de realidad para una selección que llevaba casi dos años sin perder un solo encuentro -una racha de 19 encuentros invicta-. El siguiente choque ante la débil Curazao parecía propicio para quitarse el susto y dar un paso hacia los cruces, pero se toparon con un acertado Eloy Room, que realizó 15 paradas para secar a la 'Tri' y dejar solo con un punto en el Grupo E.

Por ello, ahora afronta un gran reto, porque para estar en los cruces necesita, principalmente, ganar a Alemania y ponerse con cuatro puntos. Esto, si Costa de Marfil no gana a Curazao, le aseguraría con mucha seguridad ser, al menos, una de las ocho mejores terceras de los 12 grupos. Porque todo lo que no sea ganar al conjunto germano la deja virtualmente eliminada.

El primer paso debe ser afinar mejor la puntería y quitarse el peso de marcar, después de quedarse a cero en los dos primeros encuentros. Además, si no lo hace, sería la segunda selección sudamericana, después de Bolivia (1930 y 1950), que no celebra un solo tanto en una cita mundialista.

Pero su balance ante selecciones de la UEFA no es muy alentador, ya que no gana a un combinado europeo desde que venciera a Polonia en el Mundial de 2006, encadenando desde entonces nueve partidos sin vencer, con 5 empates -el más reciente ante Países Bajos en un amistoso previo al Mundial- y 4 derrotas. Ahora, tiene delante a una Alemania que ganó en el torneo de 2006 (0-3) y en un amistoso en 2013 (4-2).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ECUADOR: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Franco; Yeboah, E. Valencia y Plata.

ALEMANIA: Baumann; Anton, Rüdiger, Thiaw, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; y Undav.

--ÁRBITRO: Tori Penso (USA).

--ESTADIO: MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

--HORA: 22.00/La 1.