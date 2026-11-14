Baena: "Tenemos que entender que nunca habíamos tenido a un jugador de la repercusión de Lamine"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El futbolista internacional español Álex Baena ha abogado por "entender" que la selección nacional absoluta "nunca" había "tenido a un jugador de la repercusión" de Lamine Yamal, negando un posible trato de favor para no jugar ante República Checa e incorporarse días más tarde a la concentración por los partidos de la Liga de Naciones.
"La verdad que de estas cosas paso un poco, pero son decisiones que se toman entre el jugador, entre Luis, entre los clubes y la federación. También tenemos que entender que nunca en España habíamos tenido a un jugador de la repercusión de Lamine. Yo creo que no es un trato de favor, pero nosotros también lo entendemos. Lo que necesite Lamine porque para nosotros es muy importante", dijo este sábado en una rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse a la selección de Inglaterra.
De hecho, restó importancia a la gestión de Luis de la Fuente con este asunto. "Lo hubiese hecho con Lamine, conmigo y con cualquier jugador que esté en la plantilla. Entonces, bueno, es más el ruido que se da por fuera a lo que vivimos dentro", indicó Baena al respecto.
"No ha tenido privilegio. Al final es una situación de que terminó con molestias del Metropolitano, se ha quedado en Barcelona a hacer pruebas y está todo bien, pues ha vuelto cuando hemos vuelto del partido de Praga. Lamine tiene muchísima repercusión, es nuestro mejor jugador, aparte del equipo", respondió tras ser preguntado otra vez por lo mismo.
"Si alguna vez hay alguna excepción, que se tuviese que dar el caso de que hay que hacerle un trato de favor, pues se le podría dar, lo entenderíamos nosotros. Pero creo que nunca se ha dado y yo creo que, si se da, todos los jugadores lo entenderíamos", apuntó sobre esa cuestión.
Por otra parte, analizó el récord de partidos invicto de la 'Roja'. "Nosotros le damos mucho valor porque al final son partidos sin perder y a ninguno le gusta perder. Para nosotros también es un reto muy importante de seguir ganando y ver hasta dónde podemos llegar", señaló.
"La gente opina sobre mí, de dentro del campo del fútbol, que soy bastante distinto a como soy fuera. Fuera soy una persona muy familiar, muy introvertido, un poco vergonzoso, que le gusta disfrutar con lo suyo, con sus amigos. Yo creo que, si la gente me conociese fuera del campo, pues se sorprendería mucho. Pero es una opinión que no puedo cambiar de la gente. También se habla mucho por lo que hago dentro del campo; pero luego cuando me conocen fuera, mucha gente cambia de opinión y yo solo me quedo con lo que opina la gente cercana a mí", recalcó.
"Yo creo que cambiar no ha cambiado nada. Creo que sigo trabajando igual desde el primer día que vine. Son decisiones que tiene el míster, que me pone. Pero como he dicho, desde el primer día estoy trabajando igual", comparó su estatus en la selección y en el Atlético de Madrid.
Luego admitió estar "siempre preparado para ayudar al equipo en la posición que sea y lo que requiera el míster". "Son decisiones que no me convienen a mí. Yo solo estoy preparado para dar el 100% cuando toque. Es verdad que a todos nos gusta jugar y ojalá se siga dando muchos más partidos", deseó de cara a próximos compromisos en este curso 2026-27.
Además, habló sobre cómo se sentía tras marcar un gol a Chequia de penalti. "No lo sé porque es el primer penalti que tiro con la selección. No sé cómo se sentirá Mikel [Oyarzabal], por ejemplo, que es el que los lanza, si es muy importante. Es verdad que, cuando hay mucha gente alrededor del árbitro del punto de penalti, es mejor separarse un poco para que no te agobien, que no te molesten. A mí me da un poco más igual, se dio justo esa situación así y espero que en el siguiente lo repetiré porque soy un poco supersticioso", reconoció Baena.
Ahora Inglaterra es el siguiente adversario en esta Nations League. "Somos las dos mejores selecciones o la que más en forma está. Es una gran selección, con un gran entrenador, con grandísimos jugadores y con el Balón de Oro. Y respecto al Balón de Oro, a mí me hubiese encantado que lo hubiese ganado Lamine o cualquier español, que era muy merecido. Al final son la gente que le vota, él también se lo merece porque ha sido el máximo goleador. O sea, que cualquiera de los tres que estaba hubiese sido merecido", aludió a Harry Kane, a Lamine y a Kylian Mbappé.
Mientras, le volvieron a preguntar sobre su aportación en el pasado Mundial. "Es entendible que la gente criticase un poco, entre comillas, la decisión del míster de llevarme, había hecho una mala temporada. Yo siempre he reconocido que no ha sido mi mejor temporada por varias circunstancias", afirmó justo antes de elogiar a De la Fuente.
"Él siempre ha confiado en mí y siempre que he venido con él le he dado el 100%, le he demostrado todo el fútbol que tengo, que hago buen grupo también, que eso para nosotros es muy importante. El Mundial la verdad que me dio un gran salto de confianza, me hizo un poco el clic en la cabeza que necesitaba y no podía encontrarlo. Y creo que gracias al Mundial puedo estar ahora en mi mejor momento de mi carrera", resaltó.
"Tanto el año pasado como éste estoy jugando en la misma posición en el Atleti, entonces no tiene mucho sentido decir que el año pasado no jugué en mi posición. Yo tengo la faceta que puedo jugar en cualquier posición. Es verdad que por dentro me siento más a gusto, con más libertad, pero tengo esa suerte de que puedo rendir al 100% en cualquiera de las posiciones de arriba o ayudar al míster en cualquier posición que diga. Mientras juegue, siempre estaré contento", dijo.
"Está claro que las dos principales amenazas como jugadores son Kane y Bellingham, que son grandísimos jugadores, dos de los mejores jugadores del mundo en su posición. Pero creo que tienen un gran equipo con grandísimos jugadores, con muchísima calidad, que son muy rápidos al contraataque con ese fútbol vertical que se juega en Inglaterra y que debemos de tener cuidado porque ya nos hicieron daño en Wembley", avisó.
Por último, alabó a su compañero de equipo Pablo Barrios, faro de los colchonero en la línea medular. "No tiene nada que envidiarle a los compañeros de su posición en esta selección. Tiene un nivel altísimo. Para mí, siempre lo he dicho, es un jugador muy infravalorado en nuestro país, que solo los del Atleti sabemos lo bueno que es", advirtió.
"Que esté tranquilo porque a todos nos ha llegado nuestra oportunidad. Siempre hay lesiones, hay muchos partidos que jugamos, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Que se cuide, que entre todos estamos intentando que esa faceta que le está costando un poco, lo supere lo antes posible. Y que esté sobre todo preparado para cuando le llegue su momento no desaprovecharlo", concluyó Baena.