Bélgica - Nueva Zelanda, Mundial 2026 - Dirk Waem/Belga/dpa

Bélgica golea a Nueva Zelanda para ser primera

Los 'red devils' mandan en el igualado Grupo G y llegan fuertes a dieciseisavos

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bélgica fulminó (1-5) a la de Nueva Zelanda este viernes en la última jornada del Grupo G celebrada en el BC Place Vancouver (Canadá), para estrenar su casillero de victorias a tiempo de avanzar como primera a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Después de dos empates, los de Rudi Garcia espantaron las dudas a la tercera, con goles y un fuerte despliegue que destapó el doblete de Leandro Trossard. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, supervivientes de la famosa generación de oro, pusieron el broche del paso al frente de una Bélgica que ganó un camino a priori más asequible.

Los 'red devils' decidieron no tener que mirar al Egipto-Irán, que terminó con un 1-1 que dejó segunda a los Faraones, con una gran puesta en escena, a la que le faltó algo de claridad en los metros finales, pero que no tuvo oposición en Nueva Zelanda. El equipo oceánico se libró de un penalti, corregido con el VAR, y achicó como pudo hasta que Trossard cazó el 0-1 a la media hora.

Chris Wood pasó desapercibido, y así terminó su participación en el Mundial, pero los suyos dieron por bueno irse al descanso perdiendo por la mínima, después del despliegue de Jérémy Doku, de vuelta tras asistir al nacimiento de su hijo, y De Bruyne. Darren Bazeley movió banquillo, pero Trossard hizo el doblete en el minuto 50, poniendo a Bélgica rumbo al primer puesto.

Thibaut Courtois no regaló tampoco nada a los 'All Whites' y el asedio de los 'red devils' encontró aún más acierto en una gran segunda parte. De Bruyne, que empezaba a frustrarse por las ocasiones perdidas, firmó el tercero para superar a Egipto en la tabla por diferencia de goles. Entonces, Elijah Just, el hombre del Mundial para Nueva Zelanda, más allá del viral Tim Payne, firmó su tercer gol tras su doblete contra Irán.

Con el primer puesto en el aire entró Lukaku, y el histórico goleador belga tardó un minuto en cabecear el 1-4. Ya en el descuento, Alexis Saelemaekers, también mostrando fondo de armario para Garcia, rubricó con el quinto el adiós de Nueva Zelanda y el paso adelante de una Bélgica que, tras caer en la fase de grupos en 2022, puede estar ante otro torneo brillante con viejos rockeros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NUEVA ZELANDA, 1 - BÉLGICA, 5. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne (Boxall, min.64), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, min.79); Stamenic, Bell (McCowatt, min.64); Thomas (Old, descanso), Singh (Randall, descanso), Just y Wood.

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans (Raskin, min.85); Trossard (Saelemaekers, min.72), De Bruyne (Onana, min.72), Doku y De Ketelaere (Lukaku, min.85).

--GOLES:

0 - 1, min.28, Trossard.

0 - 2, min.50, Trossard.

0 - 3, min.66, De Bruyne.

1 - 3, min.84, Just.

1 - 4, min.86, Lukaku.

1 - 5, min.95, Saelemaekers.

--ÁRBITRO: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR). Amonestó a Stamenic (min.46) y Just (min.56) por parte de Nueva Zelanda.

--ESTADIO: BC Place Vancouver.