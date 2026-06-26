Bielsa: "España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota"

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay - Europa Press/Contacto/Martin Zabala

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha calificado de "final" el encuentro de este viernes, madrugada del viernes al sábado en España, frente a la selección española, y ha afirmado que es consciente de que tendrán que "defender", además de avisar de que tendrán que quitarle el control del balón, ya que el conjunto de Luis de la Fuente "es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota".

"Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a nuestro favor. Puede que lo consigamos o que juguemos el partido que no queremos jugar. Si ante un rival como España, el proyecto es quitarle la pelota frente a nuestra área o permitirle tener una posesión alta, todo eso es a favor de España y en contra de Uruguay. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, será un tipo de partido que debemos estar preparado para poder absorberlo. Cuanto más calificado el rival, las dificultades aumentan. Pero eso no cambia la idea de que España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", declaró en rueda de prensa.

Así, advirtió que es "una final donde ningún detalle puede no considerarse". "La disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima", dijo. "En el partido con Arabia concedimos un tiempo, en el partido con Cabo Verde tuvimos altibajos... A lo que lo que aspiro es a que el perfil que queremos que tenga el equipo, que es dinámica, protagonismo, posesión, recuperación rápida, podamos conseguirlo frente a un rival que es decididamente superior a los dos anteriores a los que nos enfrentamos", señaló.

"El juego de España es asociativo, la creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo que habrá que defender. No será sencillo defender, y lo haremos. Una de las mejores formas de defender es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón, vamos a tratar de que eso suceda", añadió.

Sobre su relación con Luis de la Fuente, que se deshizo en elogios hacia él en rueda de prensa, el técnico argentino le devolvió los halagos. "El fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, todo el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de la selección española son relevantes, y no representan mi estilo, porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo. La realidad que ha conseguido a través de la selección española es admirable", afirmó sobre el riojano.

También resaltó el talento de Lamine Yamal. "Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo. Es un jugador desequilibrante y decisivo", expuso.

Sobre el ambiente negativo en cierta parte de la afición uruguaya tras tras los empates de las dos primeras jornadas, Bielsa recalcó que el equipo tuvo "15 situaciones de gol" contra Arabia Saudí. "Contra Cabo Verde, que venía de empatar con España, el equipo creó el doble de situaciones de gol y mereció ganar el partido, y los dos goles que obtuvo el rival no fueron producto de la capacidad de desequilibrio impuesta por el equipo oponente. Hay dos lecturas, la que hace usted, que seis puntos sobre dos desilusionan, y la que hago yo, que hay matices que me permiten imaginar que vamos a competir", advirtió.

También negó que el estado físico esté lastrando a los charrúas. "En los dos partidos anteriores, las diferencias en el rendimiento físico comparativo entre Uruguay y sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay. Sobre Varela, por precaución recibió cargas de trabajo más leves que las de los compañeros. La sensación es que el rendimiento físico no es un obstáculo en el desarrollo de las posibilidades del equipo", explicó.

Sin desvelar si será titular, aseguró que José María Giménez "siempre es una referencia para Uruguay y para los rivales", antes de finalizar hablando del portero Fernando Muslera. "No hablé especialmente con él. Obviamente, hay una parte de su actuación que todos hemos visto, pero es un arquero con una enorme experiencia y con muchísima personalidad. Su llegada a la selección uruguaya se produce en el marco de un momento deportivo muy, muy, muy bueno que él desarrolló en Estudiantes de La Plata", finalizó.