Bilic: "Hay aspectos de España que podemos aprovechar"

El seleccionador de Croacia, Slaven Bilic - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador croata de fútbol, Slaven Bilic, ha asegurado que "no" necesitan "un milagro" para ganar a España este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la segunda jornada de la Liga de Naciones 2026-27, sino "fe", y ha advertido de que hay "aspectos" de los de Luis de la Fuente que pueden "aprovechar".

"Este es su primer partido en casa tras ganar el Mundial. No será un partido de exhibición, pero nosotros tampoco vamos a magnificar su celebración. Ya se ha demostrado que si juegas al máximo nivel, tanto individual como colectivamente, puedes ganarles. Hay aspectos de los españoles que podemos aprovechar, ya lo demostró Inglaterra. Eso sí, para estar a su altura, tenemos que jugar a un nivel superior. No necesitamos un milagro, sino fe y calidad", declaró en rueda de prensa.

Además, advirtió que les espera un partido "largo, como la vida". "A veces hay que sufrir, y ya lo vivimos contra la República Checa. Y entonces hay que estar más serenos. Debemos estar juntos; probablemente tendrán la posesión, pero no debe ser completamente suya. Tenemos jugadores que han demostrado que pueden hacerlo. Jugamos un partido así en 2012, el mismo. Debemos tener respeto y fe", apuntó.

Por otra parte, el técnico balcánico comparó a la España actual con la de Vicente del Bosque, campeona del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. "El fútbol ha cambiado. El centro del campo es cuestión de gustos. La selección española de 2012 no tenía a Lamine Yamal ni a jugadores así, te ganaban con el 'tiqui-taca'. Los chicos de hoy juegan al 'tiqui-taca', pero también hacen transiciones rápidas. Y con eso digo todo lo que opino sobre Lamine Yamal", expresó.

En otro orden de cosas, Bilic habló de las comparaciones entre Luka Modric y Rodri Hernández. "Son dos ganadores del Balón de Oro. Llevo mucho tiempo hablando de Luka. Bielsa dijo una vez que Modric es a la vez un '6', un '8' y un '10', así que es un '24'. Rodrigo es el mejor '6' del mundo, pero un '6' al fin y al cabo. Los dos son jugadores de primer nivel, pero destacan en muchas cosas. No hay entrenador que los encuentre en un club y diga que no los necesita. Sin duda, podrían jugar juntos", indicó.

Por último, valoró la sanción de jugar el partido ante Inglaterra en Rijeka a puerta cerrada. "No es agradable jugar sin público. El partido contra Inglaterra es muy importante para la afición croata. Cada partido de la selección es una fiesta futbolística, así que es una lástima que se juegue sin público, que es como un jugador más. Tenemos una afición fantástica, orgullosa, que nos anima allá donde jugamos", finalizó.