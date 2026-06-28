Brasil afronta la hora de la verdad ante Japón

Brasil y Japón - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil inicia este lunes ante Japón en Houston (19.00 horas/La 1) su camino en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un duelo de dieciseisavos de final que mide la ambición de los de Carlo Ancelotti, obligados a rendir ante el disciplinado combinado asiático para continuar el camino hacia su sexta estrella.

La pentacampeona del mundo, que no cae en primera ronda desde 1990, acude a la cita en el NRG Stadium consciente de su favoritismo, pero advertida tras ser eliminada en cuatro de sus seis últimas apariciones en eliminatorias mundialistas. En las últimas ediciones del torneo, Rusia 2018 y Catar 2022, dijo adiós en cuartos de final.

En Norteamérica, la 'canarinha' arrancó dubitativa con un empate frente a la campeona de África, Marruecos (1-1), pero pronto cogió ritmo para superar primero a Haití (3-0) y días después a Escocia (0-3). Su golaveraje de +6 le permitió cerrar como primera el Grupo C con los mismos siete puntos que los marroquíes.

Ahora, se agarrará de nuevo a Vinícius Jr., que exhibió su buen momento de forma anotando en los tres encuentros y que se ha erigido en el máximo goleador de los suyos con cuatro tantos, deseoso de reivindicarse en una Brasil que no levanta la copa desde 2002, cuando el extremo del Real Madrid tenía apenas dos años.

Sin Raphinha, que se lesionó el muslo derecho en el partido ante Haití, Ancelotti deberá decidir quién acompaña al madridista y al delantero del Manchester United Matheus Cunha, autor de tres goles hasta ahora, arriba. A priori, Rayan, que ya fue titular frente a los escoceses, es el que cuenta con más papeletas. Otra de las incógnitas será saber si Neymar Jr. contará con minutos ante el cuadro nipón.

El resto del equipo, el habitual, con Alisson Becker en portería, Gabriel Magalhaes y Marquinhos como pareja de centrales, Danilo y Douglas Santos en los laterales y Casemiro organizando el juego junto a Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá.

Enfrente, Japón sueña con superar por primera vez una eliminatoria mundialista, después de caer en octavos de final todas las veces que superó la fase de grupos, incluido en las ediciones de 2018 y 2022, y volver a sorprender a Brasil. En el recuerdo, la victoria del pasado mes de octubre frente a la 'canarinha' en un amistoso en Tokio (3-2).

En suelo norteamericano, los 'Samuráis Azules', enmarcados en el Grupo F, arrancaron con un empate de prestigio ante Países Bajos (2-2) para posteriormente golear a Túnez (0-4), y solo un nuevo reparto de puntos ante Suecia (1-1) les impidió luchar por ser primeros.

El delantero del Feyenoord Ayase Ueda y el centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada, con dos goles cada uno en lo que va de torneo, se erigen como las principales armas de un combinado dirigido por Hajime Moriyasu y caracterizado por su rigor táctico, su disciplina defensiva y por las transiciones rápidas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Cunha y Vinícius.

JAPÓN: Suzuki; Sugawara, Seko, Itakura, Ito, Nakamura; Kamada, Tanaka; Doan, Ueda y Maeda.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston.

--HORA: 19.00/La 1.