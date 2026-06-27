Jamiro Monteiro y Sultan Mandash durante el Cabo Verde-Arabia Saudí del Mundial 2026 - Walid Ibrahim/Nexpher via ZUMA P / DPA

Cabo Verde sigue soñando

La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco ambiciosa Arabia Saudí

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Cabo Verde alargará su sueño en su primera Copa del Mundo y se clasificó este viernes para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pese a empatar sin goles ante Arabia Saudí en Houston, resultado que le valió para pasar con tres puntos como segunda del Grupo H por la victoria de España ante Uruguay.

El equipo caboverdiano prosigue su andadura en el campeonato y lo hará como invicta después de superar un grupo donde frenó a la campeona de Europa y la bicampeona mundial, pero donde no pudo con el rival teóricamente más asequible, aunque fue mejor en el global y gozó de las mejores ocasiones ante un combinado árabe que, pese a que la victoria le metía, apenas generó.

Bubista volvió a variar su once para este tercer encuentro, donde se abrió un poco más que ante España y Uruguay, y donde empezó dominada por Arabia Saudí, aunque los primeros 45 minutos apenas tuvieron más emoción que la incertidumbre del marcador. Semedo realizó el único tiro a puerta en un primer acto que tras la pausa de hidratación dominaron y amenazaron más los 'Tiburones Azules', sin 'pegada' arriba.

Un cabezazo de Kanno fue la única amenaza de los de Giorgios Donis antes del descanso, y tras este, vino una segunda mitad donde Cabo Verde fue mucho mejor, con un inicio trepidante donde Al Owais detuvo el lanzamiento de Monteiro y luego Kevin Pina disparó cerca de la portería árabe.

El combinado africano apenas sufría, con Vozinha viviendo otra tarde tranquila en el Mundial, aunque Al Shamat probó sus reflejos con un balón picado. Esa ocasión no animó tampoco a los 'Halcones Verdes' que no se lanzaron decididamente a por la victoria que les daba la segunda plaza.

Sí lo hizo su rival, que en el tramo final tuvo las mejores opciones, sobre todo con un mano de Laros Duarte, que se topó un rápido Al Owais. El pitido final trajo la euforia en las filas de los 'Tiburones Verdes', que emulan a la Italia del Mundial de España de 1982 al pasar de fase tras empatar sus tres partidos. Con duelo ante Argentina, levantar el título parece una quimera, pero el sueño y alegría en la pequeña isla sigue intacto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CABO VERDE, 0 - ARABIA SAUDÍ, 0.

--ALINEACIONES.

CABO VERDE: Vozinha; W.Pina (Moreira, min.94), Lopes, Borges, Joao Paulo; Pina, Mendes (Garry Rodrigues, min.71); D.Duarte, Monteiro (L. Duarte, min.71), Semedo (Varela, min.61); y Livramento (Da Costa, min.61).

ARABIA SAUDÍ: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti (Ali Lajami, min.33), Al-Boushail (Al-Harbi, min.82); Mandash (Al-Hamdan, min.65), Kanno, Alkhaibari (Al-Juwayr, min.46); N.Al-Dawsari, S.Al-Dawsari (Abu Al Shamat, min.65); Al-Buraikan.

--ÁRBITRO: Francois Letexier (FRA). Amonestó a Wagner Pina (min.8), por parte de Cabo Verde, y a Abdulhamid (min.4), N.Al-Dawsari (min.67) y Al-Buraikan (min.93), por parte de Arabia Saudí.

--ESTADIO: NRG de Houston (Estados Unidos).