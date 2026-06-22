Colombia busca confirmar los cruces a ritmo de Luis Díaz

El atacante colombiano Luis Díaz, durante el encuentro ante Uzbekistán en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Martin Fonseca

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Colombia se enfrenta a la de República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, partido en el que un triunfo dará a los 'cafeteros', guiados por un enchufado Luis Díaz, el billete a los dieciseisavos de final, ante un equipo africano con confianza y opciones tras su optimista debut mundialista más medio siglo después.

El combinado entrenado por Néstor Lorenzo estuvo a la altura en su estreno en este Mundial 2026, venciendo por 1-3 a la asequible Uzbekistán, gracias a un Luis Díaz excelso que marcó uno de los tres goles -los otros fueron obra de Daniel Muñoz y Jaminton Campaz- y asistió en otro, y quiere seguir marcando el ritmo del conjunto sudamericano.

Colombia se confirmó en esa primera jornada como una de las selecciones preparadas para llegar lejos, algo que ya se barruntaba. Sus Eliminatorias Sudamericanas -con 28 puntos, su segunda mejor puntuación histórica-, y ahora quiere dar otro paso asegurando su plaza en los cruces por tercera participación consecutiva.

Y es que la 'Tricolor' quiere sacarse la espinita de Qatar 2022, edición para la que no se clasificaron, con una generación renovada, pero con reminiscencia, principalmente por James Rodríguez, de esa Colombia que fue la revelación en Brasil 2014, alcanzando los cuartos de final, su techo en un Mundial. Ahora quieren demostrar que van enserio, alargando su buen momento con solo 2 derrotas en sus últimos 14 partidos.

Los 'cafeteros', subcampeones de América en 2024, llegan a la segunda jornada sin bajas, con el protagonismo del capitán James Rodríguez, que está disputando su tercer y, posiblemente, último Mundial, y quiere ser el mejor escudero de 'Lucho'. Aunque su asignatura pendiente sigue siendo la fiabilidad defensiva, ya solo ha logrado seis porterías a cero en los últimos tres años -18 partidos oficiales-, y Uzbekistán pudo generarle más problemas con el empate en el 60'.

En el otro lado, una RD Congo que vuelve a saborear un Mundial 52 años después y está dispuesta a no pasar de puntillas por el torneo. El conjunto africano se estrenó ante la poderosa Portugal, pero sorprendió con un planteamiento fuerte atrás que neutralizó la capacidad ofensiva lusa, mientras se hizo fuerte a balón parado -así fue el gol de Yoane Wissa, el primero del país en una Copa del Mundo- y en rápidas transiciones.

Los 'Leopardos' no vienen de paseo y saben que rendir y dar otro golpe en el duelo ante Colombia les daría incluso opciones de avanzar a los cruces como una de las dos mejores selecciones del grupo, ya que podrían enfrentarse a una Uzbekistán ya eliminada en la tercera y última jornada.

Además, puede presumir de haber perdido solo 2 encuentros de sus últimos 14, gracias a un equipo comprometido y que cree en las directrices del seleccionador, Sébastien Desabre, que presenta la duda del tocado Théo Bongonda, ausente ante Portugal, y debe tener cuidado con el apercibido Chancel Mbemba.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta, James; Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

RD CONGO: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; E. Kayembe, Motoussamy, Mukau; Wissa y Bakambu.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Akron de Guadalajara (México).

--HORA: 04.00/DAZN.