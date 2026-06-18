El costamarfileño Wahi, investigado en Francia por presunto amaño de resultados

14 de junio de 2026, EE. UU., Filadelfia: Moisés Caicedo, de Ecuador, y Elye Wahi, de Costa de Marfil, luchan por el balón durante el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente al Grupo E, entre Costa de Marfil y Ecuador, disput - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA

PARÍS, 18 Jun. (EP/DPA) -

El futbolista de Costa de Marfil Elye Wahi fue detenido e interrogado en Francia por estar implicado en un presunto amaño de resultados en un partido, antes de ser puesto en libertad y viajar para disputar con su selección el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

La fiscalía de Marsella comunicó a la agencia dpa que un futbolista de 23 años que juega en la primera división francesa fue detenido el 29 de mayo como sospechoso de manipulación de partidos y otros delitos.

El portal de noticias 'The Athletic' señaló que el caso se refiere a un partido de la máxima categoría francesa disputado el 17 de mayo en el que participó Wahi, cedido por el Eintracht de Fráncfort al Niza en enero. Wahi está acusado de recibir deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido contra el Metz, según el informe.

La liga francesa de fútbol afirmó que se le había notificado una actividad atípica en las apuestas deportivas internacionales relacionada con el partido, pues se había apostado una cantidad inusualmente elevada a que Wahi recibiría una tarjeta.

La liga alertó a las autoridades francesas. Se ha solicitado a la federación marfileña que se pronuncie al respecto. Wahi pudo viajar a Estados Unidos con su selección nacional para disputar el Mundial y fue titular en la victoria por 1-0 contra Ecuador el domingo.

Costa de Marfil se enfrentará a Alemania el sábado. El Fráncfort fichó a Wahi en enero de 2025 procedente del Marsella y le ofreció un contrato de cinco años hasta 2030. Sin embargo, no logró consolidarse en su primer año y regresó a Francia.