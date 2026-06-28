Croacia saca oficio para vencer a Ghana y meterse en dieciseisavos

PHILADELPHIA, PA - JUNE 27: Petar Sucic #17 of Croatia celebrates a goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana on June 27th, 2026 at Philadelphia Stadium in Philadelphia, PA. - Europa Press/Contacto/Terence Lewis

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Croacia batió este sábado por 2-1 a la de Ghana durante la tercera y última jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y donde los europeos confirmaron su billete a dieciseisavos de final, al igual que los africanos siendo terceros en este Grupo L.

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (EE.UU.), el inicio fue espeso por parte de ambos equipos. Dominaba algo más Croacia por las galopadas de Ivan Perisic en el carril izquierdo y la movilidad de Petar Sucic en la mediapunta, con Luka Modric y Mateo Kovacic en la sala de máquinas mientras enfrente Ghana se replegaba entre líneas.

Sobrepasado el primer cuarto de hora, Ante Budimir robó una pelota y el contragolpe acabó a pies de Nikola Vlasic, quien disparó un derechazo raso y cruzado que se estrelló en la cepa del poste. La siguiente acción de ataque croata llegó justo antes de la pausa de hidratación, y donde Budimir protagonizó un agarrón mutuo con el zaguero Derrick Luckassen.

Aunque el delantero del CA Osasuna reclamó penalti, ni el árbitro de campo ni los del VAR vieron punible ese lance. En el 31', Kovacic domó un balón en la banda izquierda y pasó al centro en zona de tres cuartos; ahí su compañero Sucic avanzó un metro y poco con su control, apenas se pensó qué hacer y ejecutó un derechazo raso que acabó siendo el 1-0.

Con algo de fortuna, el balón se coló entre las piernas de Luckassen y entró en la portería junto al poste que en el tiro previo de Vlasic había repelido la bola. Teniendo el marcador en contra, los pupilos de Carlos Queiroz necesitaban mejorar y merodearon el empate en el 40' por obra de Antoine Semenyo, cuyo derechazo raso y cruzado salió por poco.

Al regreso del descanso, el seleccionador croata Zlatko Dalic no hizo sustituciones, pero Ghana introdujo a Kojo Peprah Oppong y Abdul Fatawu. Y precisamente Fatawu le cambió la cara a su equipo, primero con un tiro de zurda y lejano que se marchó por encima del larguero y después con un centro que no halló rematador en Semenyo, ni en Jordan Ayew ni en nadie.

Tampoco encontró aliados Kamaldeen Sulemana en el 56' con su centro a ras de suelo desde la banda izquierda hacia el punto de penalti, donde Modric despejó providencialmente a córner. Por el mismo lado del terreno de juego empezó a aparecer Semenyo, referente de unas 'Black Stars' que se animaron con Ernest Nuamah tras la segunda pausa de hidratación.

Su entrada tuvo impacto inmediato, pues botó una falta que en el área pequeña remató cruzado Luckassen con su pie zurdo. El árbitro canadiense Drew Fischer, a petición del VAR, revisó si Kwasi Sibo por su posición de fuera de juego había tenido influencia en la acción del gol; la larga consulta, pese a todo, no varió la decisión original de los colegiados.

Tras encajar ese 1-1, Mario Pasalic reemplazó a Kovacic y pronto creó amenaza para Benjamin Asare, que le hizo un paradón a raíz de un zurdazo lejano. Pero a la salida de ese mismo córner, en el 83', Modric envió el balón con música al corazón del área rival y Vlasic remató el 2-1 con un cabezazo inapelable, que entró en la portería pegado al poste.

A pesar de los siete minutos añadidos, la única oportunidad ghanesa fue un zurdazo de Fatawu 'in extremis' desde el lado izquierdo del área. Croacia había defendido con maestría y este triunfo la situó con seis puntos en el segundo puesto del Grupo L; mientras, las 'Black Stars' quedaron terceras, con cuatro puntos, y también avanzando a los cruces.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CROACIA, 2 - GHANA, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Kovacic (Mario Pasalic, min.78), Modric; Vlasic (Gvardiol, min.88), Baturina (Marco Pasalic, min.88), Sucic; y Budimir (Matanovic, min.66).

GHANA: Asare; Senaya, Adjetey (Peprah, min.46), Luckassen, Mensah; Partey, Owusu (Fatawu, min.46), Sibo (Yirenkyi, min.85); Sulemana (Nuamah, min.71), Semenyo y Ayew (Thomas-Asante, min.71).

--GOLES:

1-0, min.31: Sucic.

1-1, min.73: Luckassen.

2-1, min.83: Vlasic.

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN). Amonestó con tarjeta amarilla a Perisic (min.68) por parte de Croacia y a Peprah (min.90+4) en Ghana.

--ESTADIO: Lincoln Financial Field.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por los fallecidos a causa de los recientes terremotos en Venezuela.