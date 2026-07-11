Dani Olmo: "El objetivo no era llegar a semifinales sino a la final"

Dani Olmo durante el España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) - El centrocampista de la selección española Dani Olmo celebró que "otra vez" apareciese Mikel Merino para darles este viernes la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y dejó claro que esto "no era el objetivo", sino alcanzar "la final" porque consideran que tienen "ese talento y calidad" para hacerlo.

"Estamos muy contentos, era el objetivo. No ha sido un partido fácil, yo creo que el equipo ha trabajado mucho y muy bien durante los 90 minutos, hemos tenido el balón, hemos dominado y creo que hemos podido marcar algún que otro gol más. Al final, Mikel Merino otra vez, nos ha agradado muchísimo por él porque es un jugador que nos da mucho y que haya dado otra vez ese 'pasito' adelante, ese gol de la victoria, nos ha agradado muchísimo", señaló Olmo a los medios tras el encuentro.

El catalán insistió una vez más que "todos" los internacionales están "preparados para jugar". "Somos un equipo que tiene muchísimo nivel y todos somos importantes, los que jugamos como los que no. Todos nos sentimos importantes y estamos preparados para cuando el míster decida dar un 'pasito' delante, ya sea iniciar o salir como revulsivo, porque al final cualquiera puede decidir y al final ganamos todos, o sea que somos un equipo y vamos a muerte con eso también", subrayó.

"Mientras vayamos ganando, me da igual quién sea elegido 'MVP', lo importante es seguir con el trabajo que estamos haciendo, que creo que es muy bueno, de menos a más, y lo estamos demostrando. Estamos demostrando que tenemos esa calidad, ese talento para llegar hasta el final, así que ahora por Francia", prosiguió el jugador del FC Barcelona.

Olmo también se sacrificó a nivel defensivo y dejó claro que "hay que bajar cuando el equipo lo necesita y sacrificarse ahí en defensa". "Atacamos todos, defendemos todos y la ha podido cortar", expresó tras una jugada en el primer tiempo donde frenó un contragolpe muy peligroso de Jéremy Doku.

"Bueno, ha habido celebración, evidentemente. Es un hito histórico, sólo hemos llegado a un semifinal de un Mundial, en 2010, que fue cuando se ganó, así que el objetivo era llegar, pero no a 'semis', sino a la final. Así que vamos a ir hasta el final, tenemos un equipo con mucho talento, con mucha calidad, confiamos los unos en los otros y vamos a ir a por ello", sentenció Dani Olmo.